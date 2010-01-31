"Перехват осуществлялся дежурными силами ПВО"



Самолет Су-27. Архивное фото.

Источник: © РИА Новости / Илья Питалев Самолет Су-27. Архивное фото.Источник: © РИА Новости / Илья Питалев

Су-27 перехватил самолет-разведчик США у границы России

Минобороны России назвало сближение истребителя Су-27 и американского самолета радиоэлектронной разведки EP-3E Aries II в небе над Черным морем маневром, выполненным в рамках инструкций по правилам полета. Пентагон же опубликовал коммюнике, в котором произошедшее сближение охарактеризовано как "небезопасное". По данным американского военного ведомства, российский Су-27 приблизился к американскому самолету на расстояние около полутора метров.

В понедельник 29 января российский истребитель Су-27 перехватил над Черным морем самолет радиоэлектронной разведки EP-3E Aries II военно-морских сил США, рассказали в пресс-службе Минобороны России.

Отмечается, что дежурными средствами контроля воздушного пространства над нейтральными водами Черного моря была обнаружена неопознанная воздушная цель, которая приближалась к границе воздушного пространства России.

"На перехват цели из состава дежурных сил ПВО был поднят истребитель Су-27, который приблизился к воздушному судну на безопасное расстояние и идентифицировал его как самолет радиоэлектронной разведки ЕР-3Е Aries II ВМС США", - приводит сообщение российского военного ведомства RT.

В ведомстве добавили, что истребитель сопровождал американский самолет, "не допуская нарушения им границы воздушного пространства Российской Федерации с соблюдением всех необходимых мер безопасности".

"После того как самолет-разведчик ВМС США изменил курс полёта на удаление от границы воздушного пространства России, российский истребитель Су-27 вернулся на аэродром базирования", - уточнили военные.

Минобороны подчеркнуло, что полет российского самолета "проходил строго в соответствии с международными правилами" - никаких нештатных ситуаций при совершении маневра не было.

Пентагон же опубликовал коммюнике, в котором произошедшее сближение охарактеризовано как "небезопасное". По данным американского военного ведомства, российский Су-27 приблизился к американскому самолету на расстояние около полутора метров, передает ФАН.

"Небезопасные действия повышают риск просчетов и столкновений в воздухе", - отметили в ВМС США.

Американские военные подчеркнули, что самолет-разведчик "действовал в соответствии с международным правом и не спровоцировал данную активность российской стороны", сообщает РИА "Новости".

В сообщении также отмечается, что "российские вооруженные силы имеют право осуществлять операции в международном воздушном пространстве, однако, должны вести себя в рамках международных стандартов, установленных для обеспечения безопасности и предотвращения инцидентов".

В этот же день Минобороны Литвы сообщило, что истребители ВВС НАТО, выполняющие миссию воздушной полиции в странах Балтии, за прошедшую неделю один раз поднимались в небо над Балтикой для сопровождения российских самолетов.

"С 22 по 28 января истребители ВВС НАТО, выполняющие в странах Балтии миссию воздушной полиции, один раз поднимались в международное воздушное пространство над Балтийским морем для сопровождения российских самолетов", - указывалось в сообщении ведомства.

По его данным, 25 января истребители ВВС НАТО опознали и сопроводили российский самолет Су-34, который совершал полет из основной части РФ в Калининградскую область.

"Самолет летел без предоставленного заранее плана полета, с отключенными радиолокационными автоответчиками, экипаж судна не поддерживал радиосвязь с региональным центром управления полетами", - указали литовские военные.

Двумя неделями ранее истребители ВВС Великобритании поднялись с авиабазы в Шотландии из-за сигнала, предположительно, о российских самолетах, рассказывал представитель пресс-службы британского министерства обороны.

"Мы можем подтвердить немедленную реакцию Typhoon с авиабазы ВВС Лоссимут, самолеты вылетели сегодня утром. Это операция в реальном времени, поэтому мы не сможем обеспечить дополнительной информации до завершения миссии", - заявил представитель ведомства.

Кроме того, по данным СМИ, для сопровождения "российских самолетов" над акваторией Северного моря поднялись два бельгийских истребителя F-16.

За неделю до этого патрульный противолодочный самолет Военно-морских сил США Boeing P-8A Poseidon провел оперативную разведку над акваторией Черного моря вблизи побережья Крыма, сообщал ресурс Mil Radar, отслеживающий перемещение военной авиации. Воздушное судно с бортовым номером 168432 и позывным PS076 вылетело с военной базы Сигонелла на Сицилии.

Первоначально самолет совершил полет в международном воздушном пространстве к югу от Одессы и западу от Евпатории, затем сделал несколько кругов в зоне к западу от Севастополя, после чего пролетел по направлению к Новороссийску и вернулся обратно.

Рафаэль Фахрутдинов