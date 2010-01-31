Школа пилотов дронов откроется в кемеровском университете
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Военнослужащие ВС РФ с БЛА "Тахион".
Источник: Пресс-служба Минобороны России, архив
Центр компьютерного инжиниринга Кемеровского государственного университета (КемГУ) будет обучать навыкам управления беспилотными летательными аппаратами, сообщает пресс-служба учреждения во вторник.
"В начале февраля состоится торжественное открытие школы пилотов дронов. В Центре компьютерного инжиниринга КемГУ научиться управлять коптерами смогут школьники старших классов, студенты, физические лица, индивидуальные предприниматели, а также организации, имеющие в своей структуре летные подразделения либо выделенных пилотов", - говорится в сообщении.
Будущие пилоты будут учиться по международным программам: Emry Riddle Aeronatical University, Ecole Nationale de l"Aviation Civile и российским стандартам беспилотной авиации: Росавиация, МЧС России. По окончанию пилоты будут проходить квалификационный экзамен.
Также сообщается, что во время открытия школы посетители смогут посоревноваться в управлении беспилотниками.
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30.01.2018
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