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Школа пилотов дронов откроется в кемеровском университете

31.01.2018 Интерфакс 146 0
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БЛА "Тахион"
Военнослужащие ВС РФ с БЛА "Тахион".
Источник: Пресс-служба Минобороны России, архив

Центр компьютерного инжиниринга Кемеровского государственного университета (КемГУ) будет обучать навыкам управления беспилотными летательными аппаратами, сообщает пресс-служба учреждения во вторник.

"В начале февраля состоится торжественное открытие школы пилотов дронов. В Центре компьютерного инжиниринга КемГУ научиться управлять коптерами смогут школьники старших классов, студенты, физические лица, индивидуальные предприниматели, а также организации, имеющие в своей структуре летные подразделения либо выделенных пилотов", - говорится в сообщении.

Будущие пилоты будут учиться по международным программам: Emry Riddle Aeronatical University, Ecole Nationale de l"Aviation Civile и российским стандартам беспилотной авиации: Росавиация, МЧС России. По окончанию пилоты будут проходить квалификационный экзамен.

Также сообщается, что во время открытия школы посетители смогут посоревноваться в управлении беспилотниками.
30.01.2018
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