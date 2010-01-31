Школа пилотов дронов откроется в кемеровском университете



Военнослужащие ВС РФ с БЛА "Тахион".

Источник: Пресс-служба Минобороны России, архив Военнослужащие ВС РФ с БЛА "Тахион".Источник: Пресс-служба Минобороны России, архив

Центр компьютерного инжиниринга Кемеровского государственного университета (КемГУ) будет обучать навыкам управления беспилотными летательными аппаратами, сообщает пресс-служба учреждения во вторник.

"В начале февраля состоится торжественное открытие школы пилотов дронов. В Центре компьютерного инжиниринга КемГУ научиться управлять коптерами смогут школьники старших классов, студенты, физические лица, индивидуальные предприниматели, а также организации, имеющие в своей структуре летные подразделения либо выделенных пилотов", - говорится в сообщении.

Будущие пилоты будут учиться по международным программам: Emry Riddle Aeronatical University, Ecole Nationale de l"Aviation Civile и российским стандартам беспилотной авиации: Росавиация, МЧС России. По окончанию пилоты будут проходить квалификационный экзамен.

Также сообщается, что во время открытия школы посетители смогут посоревноваться в управлении беспилотниками.