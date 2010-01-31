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Уменьшение количества двигателей до двух на Ил-96 снизит расходы на обслуживание

31.01.2018 ТАСС 306 0
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Самолет Ил-96
Самолет Ил-96 в цехе окончательной сборки.
Источник: Марина Лысцева / ТАСС

Расходы на ремонт и обслуживание самолета Ил-96-400М снизятся, если вместо четырех двигателей установить два. Об этом во вторник сообщили в пресс-службе компании "Авиационный комплекс имени С. В. Ильюшина".

"Самолет создается с классической силовой установкой - четырехдвигательной. Рассматривается и вариант двухдвигательной установки с новыми отечественными ПД-35. Ожидается, что они позволят снизить расход топлива на 12-15%. В случае уменьшения количества двигателей снизятся и расходы на их техническое обслуживание и ремонт, что тоже может влиять на привлекательность Ил-96-400М для заказчика", - сказали в компании.

Ранее главный конструктор ПАО "Ил" Николай Таликов рассказал в интервью ТАСС, что есть планы по уменьшению количества двигателей на Ил-96 до двух. По его словам, конструкцию крыла придется сделать немного другой, а также нужно будет переделать некоторые системы. "Но мы записали сегодня это во всех наших документах и ждем появления ПД-35", - сказал он.

Ил-96-400М создается на базе серийного сертифицированного самолета Ил-96-300 в целях дальнейшего совершенствования самолетов этого типа и расширения их транспортных возможностей за счет удлинения фюзеляжа и установки более мощных двигателей ПС-90А1 взамен ПС-90А. В зависимости от компоновки самолет сможет взять на борт до 400 пассажиров.
30.01.2018
Права на данный материал
принадлежат ТАСС
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  • В новости упоминаются
Продукция
Ил-96
ПД-35
ПС-90А
Компании
Ил

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