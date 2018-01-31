"Ильюшин" рассматривает возможность установки на Ил-96-400М новых отечественных двигателей ПД-35
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Завершенный перестройкой на АО «Воронежское акционерное самолетостроительное общество» из бывшего грузового самолета Ил-96-400Т (регистрационный номер RA-96102, заводской номер 97693201002) самолет для перевозки VVIP для Министерства обороны России. Воронеж, 09.04.2016.
Источник: Алексей Филатов / aviaforum.ru
Широкофюзеляжный дальнемагистральный лайнер Ил-96-400М планируется оснастить двумя перспективными отечественными двигателями ПД-35, разрабатываемыми Объединенной двигателестроительной корпорацией.
"ПАО "Ил" продолжает опытно-конструкторские работы по созданию отечественного широкофюзеляжного дальнемагистрального лайнера Ил-96-400М. Один из вариантов проектируемой силовой установки предусматривает использование двух перспективных отечественных двигателей ПД-35", - сообщили "Интерфаксу-АВН" в понедельник в пресс-службе Авиационного комплекса имени Ильюшина.
По информации пресс-службы, оснащение Ил-96-400М самолета двумя перспективными двигателями, вместо четырех устанавливаемых сегодня на Ил-96-300, позволит уменьшить расход топлива самолета на 12-15 процентов. Благодаря такой конфигурации снизятся также расходы на техническое обслуживание и ремонт силовой установки.
"Создание модификации Ил-96-400М с ПД-35 даст потенциальному заказчику возможность выбора модели авиалайнера с оптимальной для него компоновкой", - отметили в пресс-службе.
Ил-96-400М создается на базе серийного сертифицированного самолета Ил-96-300 в целях дальнейшего совершенствования машин этого типа и расширения их транспортных возможностей за счет удлинения фюзеляжа и установки более мощных двигателей. В зависимости от компоновки самолет сможет взять на борт до 400 пассажиров.
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30.01.2018
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№1
31.01.2018 08:38
По моему мнению это хороший ответ тем, кто говорит о том, что Ил-96 устарел принципиально. При этом не говоря о том, что именно устарело. Понятно, что новый самолёт будет иметь новую авионику, обновлённую конструкцию, новые двигатели. Остаётся вопрос о том что именно принципиально плохо? Совместный проект с китайцами плох для нас тем, что, как писали, они сами хотят производить новый широкофюзеляжный самолёт, поэтому наличие отечественной альтернативы вполне актуально.
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