"Ильюшин" рассматривает возможность установки на Ил-96-400М новых отечественных двигателей ПД-35



Завершенный перестройкой на АО «Воронежское акционерное самолетостроительное общество» из бывшего грузового самолета Ил-96-400Т (регистрационный номер RA-96102, заводской номер 97693201002) самолет для перевозки VVIP для Министерства обороны России. Воронеж, 09.04.2016.

Источник: Алексей Филатов / aviaforum.ru Завершенный перестройкой на АО «Воронежское акционерное самолетостроительное общество» из бывшего грузового самолета Ил-96-400Т (регистрационный номер RA-96102, заводской номер 97693201002) самолет для перевозки VVIP для Министерства обороны России. Воронеж, 09.04.2016.Источник: Алексей Филатов / aviaforum.ru

Широкофюзеляжный дальнемагистральный лайнер Ил-96-400М планируется оснастить двумя перспективными отечественными двигателями ПД-35, разрабатываемыми Объединенной двигателестроительной корпорацией.

"ПАО "Ил" продолжает опытно-конструкторские работы по созданию отечественного широкофюзеляжного дальнемагистрального лайнера Ил-96-400М. Один из вариантов проектируемой силовой установки предусматривает использование двух перспективных отечественных двигателей ПД-35", - сообщили "Интерфаксу-АВН" в понедельник в пресс-службе Авиационного комплекса имени Ильюшина.

По информации пресс-службы, оснащение Ил-96-400М самолета двумя перспективными двигателями, вместо четырех устанавливаемых сегодня на Ил-96-300, позволит уменьшить расход топлива самолета на 12-15 процентов. Благодаря такой конфигурации снизятся также расходы на техническое обслуживание и ремонт силовой установки.

"Создание модификации Ил-96-400М с ПД-35 даст потенциальному заказчику возможность выбора модели авиалайнера с оптимальной для него компоновкой", - отметили в пресс-службе.

Ил-96-400М создается на базе серийного сертифицированного самолета Ил-96-300 в целях дальнейшего совершенствования машин этого типа и расширения их транспортных возможностей за счет удлинения фюзеляжа и установки более мощных двигателей. В зависимости от компоновки самолет сможет взять на борт до 400 пассажиров.