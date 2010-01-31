Шойгу: сирийский опыт нужно оперативно внедрять в практику подготовки войск
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Сергей Шойгу.
Источник: © РИА Новости / Алексей Никольский
МОСКВА, 30 янв - РИА Новости. Опыт боевых действий в Сирии необходимо оперативно внедрять в практику подготовки войск и учитывать при выполнении государственной программы вооружения, заявил министр обороны РФ Сергей Шойгу, выступая на военно-практической конференции; его слова приводятся на сайте МО РФ.
Он отметил, что опыт боевых действий и технического обеспечения российской группировки всесторонне обобщён и проанализирован.
"В настоящее время необходимо оперативно внедрять его в практику подготовки войск и учитывать при выполнении государственной программы вооружения", - поставил задачу министр обороны.
Он особо отметил некоторые аспекты сирийской операции. Так, по его мнению, эффективно проявила себя система всестороннего обеспечения. В Сирию было выполнено 342 рейса морским и 2278 воздушным транспортом. Всего перевезено свыше 4000 единиц вооружения и техники, один миллион 608 тысяч тонн грузов.
"Силами и средствами войсковых ремонтных подразделений организованы техническое обслуживание и ремонт техники. Для этого на территории Сирии создана необходимая инфраструктура. Кроме того, к устранению выявленных в ходе боевых действий недостатков на аэродроме Хмеймим и в порту Тартус привлекались 163 бригады предприятий оборонно-промышленного комплекса", - отмечается в сообщении.
По словам Шойгу, "это позволило на месте оперативно решить фактически все обнаруженные технические проблемы".
С его точки зрения, оправдала себя и практика заключения контрактов полного жизненного цикла. "Успех операции в Сирии был достигнут благодаря слаженной работе специалистов министерства обороны и оборонно-промышленного комплекса", - заявил министр.
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30.01.2018
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