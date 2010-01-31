"Фицджеральд" отремонтируют и восстановят



Эсминец USS Fitzgerald ВМС США.

Источник: militaryparitet.com Эсминец USS Fitzgerald ВМС США.Источник: militaryparitet.com

"Военный Паритет", 30 янв. 2018 – Компания Huntington Ingalls получила контракт на ремонт и восстановление эсминца USS Fitzgerald ВМС США, который в июне 2017 года столкнулся с филиппинским грузовым судном.

Сделка, объявленная в пятницу министерством обороны, оценивается более чем в 30,1 млн долл США.

Дополнительные модификации контракта для Fitzgerald планируется включить в требования к установке и модернизации оборудования. Ожидается, что окончательный контракт на покрытие полного объема ремонта ожидается в третьем квартале 2018 года, сообщил Пентагон.

Работа над выполнением контракта будет происходить в Миссисипи, и ожидается, что она будет завершена в январе 2020 года.

Эсминец класса Arleigh Burke, который числится в составе 7-го флота, прибыл в Паскагулу 19 января на борту тяжелого грузового судна MV Transshelf из Йокосуки (Япония). Корабль является одним из нескольких единиц американского флота, которые в прошлом году пострадали от столкновений с другими судами.