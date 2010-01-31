"Фицджеральд" отремонтируют и восстановят
|
|
Эсминец USS Fitzgerald ВМС США.
Источник: militaryparitet.com
"Военный Паритет", 30 янв. 2018 – Компания Huntington Ingalls получила контракт на ремонт и восстановление эсминца USS Fitzgerald ВМС США, который в июне 2017 года столкнулся с филиппинским грузовым судном.
Сделка, объявленная в пятницу министерством обороны, оценивается более чем в 30,1 млн долл США.
Дополнительные модификации контракта для Fitzgerald планируется включить в требования к установке и модернизации оборудования. Ожидается, что окончательный контракт на покрытие полного объема ремонта ожидается в третьем квартале 2018 года, сообщил Пентагон.
Работа над выполнением контракта будет происходить в Миссисипи, и ожидается, что она будет завершена в январе 2020 года.
Эсминец класса Arleigh Burke, который числится в составе 7-го флота, прибыл в Паскагулу 19 января на борту тяжелого грузового судна MV Transshelf из Йокосуки (Япония). Корабль является одним из нескольких единиц американского флота, которые в прошлом году пострадали от столкновений с другими судами.
|
30.01.2018
Права на данный материал
принадлежат Военный паритет
Материал размещен правообладателем
в открытом доступе
- В новости упоминаются
- Похожие новости
27.12.2017 Особая тройка
14.05.2015 Курс в будущее или на рифы?
11.11.2013 Российский флот уходит под воду
13.06.2013 Наши грезы, их дела
27.05.2013 Лучше "Орли Бёрка" может быть только "Орли Бёрк"
31.01.2018 Лазер для американского эсминца
04.01.2018 Нам не светит
15.12.2017 "Арли Берк-3" - возвращение в будущее