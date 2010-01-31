Китай решил построить гиперзвуковой самолет уникальной конструкции
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Самолет-этажерка АИР-1.
Источник: РИА Новости
Китайские специалисты предложили применить бипланную конструкцию при разработке перспективного гиперзвукового пассажирского самолета. Выводы разработчиков из КНР изложены в издании Science China.
Предполагается, что нижние крылья будут иметь большую площадь, чем верхние. При этом размах обеих пар будет невелик. Но за счет конструкции, прозванной еще на заре авиации "этажеркой", можно сохранить большой внутренний объем и одновременно с этим иметь вполне приемлемое лобовое сопротивление.
При выполнении гиперзвукового полета на нижнем крыле образуются ударные волны — скачкообразные повышения давления, плотности, температуры и скорости воздушного потока. Верхнее крыло будет опираться на ударную волну, из-за чего на нем будет образовываться большая по величине подъемная сила. Это позволит самолету расходовать в полете меньше топлива.
Ученые уже провели испытания модели. Они показали, что конструкция биплана лучше подходит для гиперзвукового полета, чем у моноплана.
25 января стало известно, что в России Объединенная авиастроительная корпорация (ОАК) работает над проектом сверхзвукового гражданского авиалайнера, в котором могут быть использованы технологии, примененные в стратегическом ракетоносце Ту-160.
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30.01.2018
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