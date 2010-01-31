Украина впервые испытала собственную крылатую ракету
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Испытания украинской крылатой ракеты.
Источник: http://turchynov.com
Украина впервые провела летные испытания собственной крылатой ракеты. Об этом сообщил секретарь Совета национальной безопасности и обороны (СНБО) страны Александр Турчинов.
Ракета наземного базирования, отмечает чиновник, способна поражать наземные и морские цели. Оружие разработано КБ "Луч" в сотрудничестве с государственными и частными партнерами.
Испытания признаны успешными. Характеристики ракеты не раскрываются. "Дальность действия наших крылатых ракет и их боевое снаряжение не противоречат подписанным Украиной международным соглашениям для такого вида оружия", — отмечает Турчинов.
Секретарь заявил, что СНБО, который координирует национальную ракетную программу, поставил задачу предприятиям ОПК страны "разработать комплексы крылатых ракет не только наземного, но также морского и воздушного базирования".
По словам Турчинова, прошедшие испытания стали "важным событием, потому что после тотального разоружения украинской армии согласно Будапештскому Меморандуму, у Вооруженных сил Украины не осталось ни одной крылатой ракеты". "Готов еще один существенный аргумент для сдерживания агрессора", — написал чиновник в Twitter.
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30.01.2018
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