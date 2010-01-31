Путин: российская армия по своей оснащенности является одной из ведущих в мире



Владимир Путин.

Источник: © Михаил Климентьев/пресс-служба президента РФ/ТАСС Владимир Путин.Источник: © Михаил Климентьев/пресс-служба президента РФ/ТАСС

Глава государства подчеркнул, что по ряду систем вооружения России нет равных

МОСКВА, 30 января. /ТАСС/. Армия России является одной из самых оснащенных в мире, что доказала военная операция в Сирии. На это обратил внимание во вторник президент страны Владимир Путин.

"Применение нашего оружия в Сирии убедительно показало, что по своей оснащенности российская армия сегодня одна из ведущих армий мира", - сказал Путин на военно-практической конференции по итогам специальной операции в Сирии.

Путин подчеркнул, что по ряду систем вооружения России нет равных, но, чтобы сохранять мировое лидерство в сфере вооружений, "нужно постоянно напряженно работать, быть на шаг впереди, а не питать иллюзий".

"Не нужно здесь, безусловно, в облаках летать. Мы прекрасно с вами понимаем и знаем, как развиваются вооружения в других государствах. Поэтому здесь никаких иллюзий быть не должно. Мы всегда должны быть на шаг впереди. Но для того, чтобы обеспечить развитие Вооруженных сил, нужно постоянно напряженно работать, причем работать совместно", - сказал глава государства.

В работе конференции принимают участие руководители министерств, руководящий состав Минобороны, представители госкорпораций и предприятий ОПК.