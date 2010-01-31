Путин призвал откровенно и честно изучить применение российского вооружения в Сирии



Президент РФ Владимир Путин.

Источник: © РИА Новости / Михаил Климентьев Президент РФ Владимир Путин.Источник: © РИА Новости / Михаил Климентьев

Президент подчеркнул, что, опираясь на полученный опыт, необходимо постоянно совершенствовать возможности вооружений и создавать новые перспективные образцы техники

МОСКВА, 30 января. /ТАСС/. Президент России Владимир Путин призвал военных и промышленников предельно честно и откровенно проанализировать использование новых образцов вооружения и военной техники в условиях операции в Сирии, так как от этого зависит боевой потенциал российской армии.

В своем выступлении на посвященной этому военно-практической конференции он отметил, что сейчас необходимо самым тщательным, детальным образом проанализировать, как показали себя в разных ситуациях российское вооружение и техника. Глава государства напомнил, эти вопросы неоднократно обсуждались, в том числе на комплексных совещаниях в Сочи. "Но сегодня проведем более глубокий, более широкий анализ и сделаем это предельно честно, откровенно, не оглядываясь ни на какие авторитеты. Нам нечего бояться, мы должны вскрывать любые проблемы, с которыми мы сталкиваемся, только так мы добьемся окончательного, нужного нам результата по качеству", - сказал президент.

"Если сегодня закроем глаза на какие-то недостатки, то завтра это, безусловно, скажется на боевом потенциале вооруженных сил. А мы должны наоборот, опираясь на полученный опыт, постоянно совершенствовать возможности наших вооружений, создавать новые перспективные образцы техники", - подчеркнул глава государства.

Президент назвал встречу, в которой приняли участие "руководители Минобороны, представители оборонно-промышленного комплекса нашей страны, а также военнослужащие, которые в реальных боевых действиях применяли авиационную и другую технику, отслеживали цели на командных пунктах комплексов ПВО, проводили пуски ракет", "исключительно важной для работы над перспективным развитие армии и флота".

Устранение недостатков

Также Путин заявил, что недостатки российского вооружения, выявленные в ходе антитеррористической операции ВКС РФ в Сирии, должны быть устранены, руководство военного ведомства и генконструкторы должны держать этот вопрос на постоянном контроле.

"В Сирии проявились и недостатки некоторых образцов оружия и техники. Об этом говорят и данные объективного контроля, и отзывы наших военнослужащих, непосредственных участников боевых действий. Прошу тщательно изучить эту информацию и провести оперативные корректировки процесса серийного производства", - сказал Путин.

Путин заявил, что при необходимости должны быть организованы дополнительные исследования, испытания и опытно-конструкторские работы, "чтобы довести до нужного уровня образцы техники".

Президент отметил, что по некоторым образцам техники такая работа уже сделана. "Нужно это сделать по всей номенклатуре. Прошу руководителей Министерства обороны, генеральных конструкторов и представителей предприятий ОПК держать этот вопрос под постоянным контролем, обеспечить в этой работе четкое взаимодействие", - сказал Путин.

Вклад в успех операции в Сирии

Президент поблагодарил специалистов ОПК за важнейший вклад в успех антитеррористической операции в Сирии и за обеспечение обороноспособности России. Об этом он заявил на военно- практической конференции по итогам специальной операции в Сирии, пообещав обязательно подумать над тем, как отметить лучших работников отрасли.

"За все время проведения операций на аэродроме Хмеймим и в порту Тартус побывали более 1 тыс. 200 представителей от 57 предприятий оборонно-промышленного комплекса, научных организаций. Благодаря их работе были оперативно устранены 99% всех выявленных неисправностей военной техники и вооружений", - сказал глава государства.

Президент признал, что многие недостатки выявлялись неожиданно, однако на прошедших ранее встречах ни военные, ни представители оборонной промышленности "не лакировали ничего, говорили очень конкретно всегда, иногда эмоционально".

"Сегодня, пользуясь случаем, говоря по результатам нашей работы, я хотел бы поблагодарить вас, всех ваших коллег, работников российского ОПК, инженеров, специалистов рабочих профессий, конструкторов за ваш труд и за ваш вклад в укрепление обороноспособности страны, за важнейший вклад в успех антитеррористической операции в Сирии, за обеспечение обороноспособности России", - заключил он.