Войти на сайт Зарегистрироваться Забыли пароль?

Путин: Россия в эпоху новых технологий должна быть лидером в военно-технической сфере

31.01.2018 ТАСС 267 0
0
Понравилась новость?
 0
Владимир Путин
Владимир Путин.
Источник: © Михаил Климентьев/пресс-служба президента РФ/ТАСС

Глава государства отметил, что российские конструкторские школы ОПК не раз опережали на десятилетия зарубежные аналоги

МОСКВА, 30 января. /ТАСС/. Россия в эпоху бурных технологических изменений должна обеспечить собственное лидерство в военно-технической сфере, что, в частности, позволит развивать военно-техническое сотрудничество с другими государствами, заявил президент РФ Владимир Путин.

"И сегодня, в эпоху бурных технологических изменений в мире, нам нужно обеспечить лидерство и неоспоримое преимущество России в военно-технической сфере. Мы можем это сделать и обязательно сделаем это", - заявил Путин на военно-практической конференции по итогам спецоперации в Сирии.

"Это позволит не только оснащать нашу армию и флот передовыми вооружениями, но и развивать военно-техническое сотрудничество с другими государствами, укреплять позиции России на мировом рынке современных технологий - и оборонных, и гражданских", - сказал он.

Путин также заявил, что принятая государственная программа вооружений предусматривает оснащение войск ударными и разведывательными системами нового поколения, доля современных вооружений в армии составляет почти 60%.

"Все последние годы мы планомерно выполняли программу перевооружения армии и флота. Сейчас доля современных образцов вооружений составляет почти 60%, 59,5%. Практически вся техника в парках и на базах находится в исправном состоянии. По данным Минобороны, 94%", - сказал Путин он.

Как отметил российский лидер, "теперь нам предстоит сделать качественный шаг вперед".

"На решение этой задачи направлена принятая недавно государственная программа вооружений до 2027 года. Речь, в том числе, идет об оснащении войск ударными, разведывательными системами вооружения нового поколения. О формировании в ОПК мощного технологического задела, на котором будет строиться армия будущего, мы постоянно с вами говорим", - сказал Путин.

Президент подчеркнул, что российские конструкторские и научные школы не раз демонстрировали способность предлагать решения, которые на годы, даже на десятилетия опережали лучшие зарубежные аналоги.
30.01.2018
Права на данный материал
принадлежат ТАСС
Материал размещен правообладателем
в открытом доступе
  • В новости упоминаются
Страны
Россия
Сирия
Персоны
Путин Владимир

  • Похожие новости
  • Комментарии
Хотите оставить комментарий? Зарегистрируйтесь и/или Войдите и общайтесь!
loading...
ПОДПИСКА НА НОВОСТИ
Ежедневная рассылка новостей ВПК на электронный почтовый ящик
  • Разделы новостей
  • Обсуждаемое
  • 31.01 11:48
  • 2
Новые санкции США коснутся покупателей российского оружия
  • 31.01 11:42
  • 10
Израильские танки станут неубиваемыми
  • 31.01 11:38
  • 2
Прижали к стенке. Зачем Пакистану понадобилось русское оружие
  • 31.01 11:31
  • 1
Ракета "Протон" оказалась ненужной
  • 31.01 11:27
  • 16222
США отреагировали на начало российских военных маневров у границ Украины
  • 31.01 11:25
  • 7
АК-15 выдадут морпехам
  • 31.01 11:23
  • 3
"Арматы", "Сарматы" и "Цирконы": каковы приоритеты госпрограммы вооружения до 2027 года
  • 31.01 11:22
  • 1
Флот России получит уникальный спасательный аппарат
  • 31.01 11:07
  • 6
Автомобили проекта "Кортеж" появятся в свободной продаже в 2019 году
  • 31.01 10:53
  • 40
Путин предложил создать гражданский сверхзвуковой самолет на базе Ту-160
  • 31.01 10:08
  • 5
Полимеры и полумеры
  • 31.01 09:58
  • 73
Американские СМИ рассказали, какая система могла бы защитить Хмеймим от обстрелов
  • 31.01 09:12
  • 1
F-35. Независимый доклад вновь взбудоражил программу
  • 31.01 08:38
  • 1
"Ильюшин" рассматривает возможность установки на Ил-96-400М новых отечественных двигателей ПД-35
  • 31.01 08:10
  • 1
Китайские атомные подлодки оказались слишком шумными?
другие обсуждаемые темы