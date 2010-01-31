Путин: Россия в эпоху новых технологий должна быть лидером в военно-технической сфере
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Владимир Путин.
Источник: © Михаил Климентьев/пресс-служба президента РФ/ТАСС
Глава государства отметил, что российские конструкторские школы ОПК не раз опережали на десятилетия зарубежные аналоги
МОСКВА, 30 января. /ТАСС/. Россия в эпоху бурных технологических изменений должна обеспечить собственное лидерство в военно-технической сфере, что, в частности, позволит развивать военно-техническое сотрудничество с другими государствами, заявил президент РФ Владимир Путин.
"И сегодня, в эпоху бурных технологических изменений в мире, нам нужно обеспечить лидерство и неоспоримое преимущество России в военно-технической сфере. Мы можем это сделать и обязательно сделаем это", - заявил Путин на военно-практической конференции по итогам спецоперации в Сирии.
"Это позволит не только оснащать нашу армию и флот передовыми вооружениями, но и развивать военно-техническое сотрудничество с другими государствами, укреплять позиции России на мировом рынке современных технологий - и оборонных, и гражданских", - сказал он.
Путин также заявил, что принятая государственная программа вооружений предусматривает оснащение войск ударными и разведывательными системами нового поколения, доля современных вооружений в армии составляет почти 60%.
"Все последние годы мы планомерно выполняли программу перевооружения армии и флота. Сейчас доля современных образцов вооружений составляет почти 60%, 59,5%. Практически вся техника в парках и на базах находится в исправном состоянии. По данным Минобороны, 94%", - сказал Путин он.
Как отметил российский лидер, "теперь нам предстоит сделать качественный шаг вперед".
"На решение этой задачи направлена принятая недавно государственная программа вооружений до 2027 года. Речь, в том числе, идет об оснащении войск ударными, разведывательными системами вооружения нового поколения. О формировании в ОПК мощного технологического задела, на котором будет строиться армия будущего, мы постоянно с вами говорим", - сказал Путин.
Президент подчеркнул, что российские конструкторские и научные школы не раз демонстрировали способность предлагать решения, которые на годы, даже на десятилетия опережали лучшие зарубежные аналоги.
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30.01.2018
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