Путин: Россия в эпоху новых технологий должна быть лидером в военно-технической сфере



Владимир Путин.

Источник: © Михаил Климентьев/пресс-служба президента РФ/ТАСС Владимир Путин.Источник: © Михаил Климентьев/пресс-служба президента РФ/ТАСС

Глава государства отметил, что российские конструкторские школы ОПК не раз опережали на десятилетия зарубежные аналоги

МОСКВА, 30 января. /ТАСС/. Россия в эпоху бурных технологических изменений должна обеспечить собственное лидерство в военно-технической сфере, что, в частности, позволит развивать военно-техническое сотрудничество с другими государствами, заявил президент РФ Владимир Путин.

"И сегодня, в эпоху бурных технологических изменений в мире, нам нужно обеспечить лидерство и неоспоримое преимущество России в военно-технической сфере. Мы можем это сделать и обязательно сделаем это", - заявил Путин на военно-практической конференции по итогам спецоперации в Сирии.

"Это позволит не только оснащать нашу армию и флот передовыми вооружениями, но и развивать военно-техническое сотрудничество с другими государствами, укреплять позиции России на мировом рынке современных технологий - и оборонных, и гражданских", - сказал он.

Путин также заявил, что принятая государственная программа вооружений предусматривает оснащение войск ударными и разведывательными системами нового поколения, доля современных вооружений в армии составляет почти 60%.

"Все последние годы мы планомерно выполняли программу перевооружения армии и флота. Сейчас доля современных образцов вооружений составляет почти 60%, 59,5%. Практически вся техника в парках и на базах находится в исправном состоянии. По данным Минобороны, 94%", - сказал Путин он.

Как отметил российский лидер, "теперь нам предстоит сделать качественный шаг вперед".

"На решение этой задачи направлена принятая недавно государственная программа вооружений до 2027 года. Речь, в том числе, идет об оснащении войск ударными, разведывательными системами вооружения нового поколения. О формировании в ОПК мощного технологического задела, на котором будет строиться армия будущего, мы постоянно с вами говорим", - сказал Путин.

Президент подчеркнул, что российские конструкторские и научные школы не раз демонстрировали способность предлагать решения, которые на годы, даже на десятилетия опережали лучшие зарубежные аналоги.