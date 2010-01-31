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Бондарев: США преувеличивают эффект от действий своих санкций на ОПК РФ

31.01.2018 ТАСС 272 0
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Виктор Бондарев
Виктор Бондарев.
Источник: © РИА Новости / Сергей Мамонтов

По данным главы комитета Совета Федерации по обороне и безопасности, в целом объем экспорта российской военной продукции за 2017 год не только не сократился, но и вырос по сравнению с 2016 годом

МОСКВА, 30 января. /ТАСС/. США выдают желаемое за действительное, говоря о якобы миллиардных потерях российского ОПК из-за их санкций. Такое мнение высказал во вторник журналистам глава комитета Совета Федерации по обороне и безопасности Виктор Бондарев.

Как сообщил ранее корреспонденту ТАСС представитель Госдепартамента, "начиная с сегодняшнего дня Госдепартамент может начать введение санкций в рамках раздела 231 закона "О противодействии противникам Америки посредством санкций" (CAATSA) за значительные транзакции с российскими предприятиями военно-промышленного комплекса и разведслужбами". Он уточнил, что "если они будут введены, то они будут преимущественно касаться нероссийских организаций, вовлеченных в значительные транзакции с российскими предприятиями военно-промышленного комплекса и разведслужбами".

По данным Бондарева, в целом объем экспорта российской военной продукции за 2017 год не только не сократился, но и вырос по сравнению с 2016 годом. "Наши позиции на мировом рынке ВВСТ прочны, несмотря ни на какие санкции, по количеству продаваемого нами оружия мы уверенно занимаем второе место после США: их товары военного назначения составляют 33% от всего мирового рынка соответствующей продукции, наши - 23%, следующим идет Китай с показателем чуть более 6%", - сказал Бондарев.

Он отметил, что с учетом колоссальной разницы между российским военным бюджетом и американским, "а также нашего внимательного, избирательного подхода к выбору покупателей ВВСТ и непритязательности США в данном вопросе, эти 10% отставания означают нашу колоссальную победу в качественном отношении".

Бондарев напомнил, что в конце ноября 2017 года США подготовили очередной пакет санкций. "Прогнозировались как минимум краткосрочные финансовые потери для российского ОПК, резкие скачки к сокращению товарооборота России на данном сегменте рынка. Тем не менее, по итогам декабря Мьянма купила шесть наших самолетов Як-130, Китай - пять Су-35, еще ряд стран приобрели нашу военную продукцию", - сказал сенатор, подчеркнув, что пакет заказов от самых разных стран растет и на сегодняшний день, по данным "Рособоронэкспорта", составляет более $50 млрд.

"Появились новые зарубежные претенденты на покупку российских вооружений, которые ранее не стремились стать нашими торговыми партнерами. Заключили контракт с Турцией на поставку ПВО С-400, и плюс наши давнишние, настоящие, а не конъюнктурные партнеры не сбавляют обороты: с Индией заключен контракт на поставку вертолетов, с Индонезией - на поставку истребителей. К числу наших надежных, долгосрочных торговых партнеров в сфере вооружения относятся Китай, Алжир, Ирак, Египет", - отметил Бондарев, добавив, что покупатели оружия у России как есть, так и будут, потому что "российское оружие, без преувеличения, самое лучшее в мире".
30.01.2018
Права на данный материал
принадлежат ТАСС
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Страны
Алжир
Египет
Индия
Индонезия
Ирак
Китай
Мьянма
Россия
США
Турция
Продукция
С-400 Триумф
Су-35
Як-130
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Бондарев Виктор

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