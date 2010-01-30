Войти на сайт Зарегистрироваться Забыли пароль?

«КАМАЗ» поставил партию самосвалов в Туркменистан

30.01.2018 ПАО "КАМАЗ" 132 0
0
Понравилась новость?
 0
КАМАЗ-65208
Магистральный грузовик КАМАЗ-65208.
Источник: http://www.kamaz.ru/

Крупная партия автомобилей КАМАЗ-6520 поставлена в адрес Министерства автомобильного транспорта Туркменистана.


Первая партия самосвалов в количестве 42 единиц отправлена заказчику в рамках Постановления о закупке грузовых автомобилей КАМАЗ, подписанного Президентом Туркменистана Гурбангулы Бердымухамедовым в сентябре 2017 года во время визита в страну Президента России Владимира Путина. Согласно документу, Министерство автомобильного транспорта Туркменистана закупит у лидера российского автопрома всего 250 единиц автомобилей КАМАЗ-6520 грузоподъёмностью 20 тонн. Ещё 208 самосвалов той же модели с колёсной формулой 6х4 и объёмом кузова 20 куб.м будут поставлены в республику в течение года. Техника пополнит автопарк предприятий Министерства автомобильных дорог и будет распределена по всем велаятам Туркменистана.


Туркменистан – один из крупных и стабильных рынков сбыта камазовской продукции. С 2006 года в страну поставлено более 9 тыс. единиц грузовых автомобилей и спецтехники КАМАЗ, которые задействованы в различных отраслях народного хозяйства республики.

С учётом высокого спроса на камазовские грузовики в этом регионе в июле 2008 года в Ашхабаде был открыт учебно-сервисный центр КАМАЗ площадью более 5 тыс. кв. метров. Помимо поставки автотехники и её полного техобслуживания, включая диагностику и капитальный ремонт, на базе центра организовано обучение туркменских специалистов: преподаются особенности устройства, эксплуатации, технического обслуживания, диагностики и текущего ремонта автотехники КАМАЗ. Кроме того, «КАМАЗ» имеет в Туркменистане дилерскую сеть, представленную в Балканабаде, Мары, Дашаузе и Туркменабаде.
30.01.2018
Права на данный материал
принадлежат ПАО "КАМАЗ"
Материал передан ВПК.name правообладателем
  • В новости упоминаются
Страны
Россия
Туркменистан
Компании
КАМАЗ
Персоны
Путин Владимир

  • Похожие новости
  • Комментарии
Хотите оставить комментарий? Зарегистрируйтесь и/или Войдите и общайтесь!
loading...
ПОДПИСКА НА НОВОСТИ
Ежедневная рассылка новостей ВПК на электронный почтовый ящик
  • Разделы новостей
  • Обсуждаемое
  • 30.01 22:37
  • 2
Пентагон задумал создать беспилотник в виде летучей мыши
  • 30.01 22:33
  • 9
Израильские танки станут неубиваемыми
  • 30.01 22:21
  • 3
Первый в РФ сверхзвуковой гражданский самолет может быть спроектирован за семь-восемь лет
  • 30.01 21:50
  • 68
Американские СМИ рассказали, какая система могла бы защитить Хмеймим от обстрелов
  • 30.01 20:46
  • 10
Видео: Илон Маск анонсировал огнемет за 500 долларов
  • 30.01 19:56
  • 5
СМИ: РФ начнет разработку военно-транспортного Ил-276 в 2020 году
  • 30.01 19:29
  • 3
Иранский истребитель-невидимка "Qaher" проходит предполетные испытания
  • 30.01 19:15
  • 5
ВВС Индии начали очередной тендер по закупке самолетов-заправщиков
  • 30.01 18:53
  • 16216
США отреагировали на начало российских военных маневров у границ Украины
  • 30.01 18:50
  • 3
Бронированный "Тигр" не подвел в горах Центральной Азии
  • 30.01 17:01
  • 9
Попасть в мишень и победить!
  • 30.01 16:02
  • 1272
Как насчёт юмористического раздела?
  • 30.01 15:57
  • 3
Несвободные радикалы. Грозит ли России тюремный джихад?
  • 30.01 15:38
  • 969
275 ФЗ о государственном оборонном заказе 2016
  • 30.01 15:31
  • 1
Завершен основной этап испытаний крупнейшей в мире высокотемпературной сверхпроводящей кабельной линии
другие обсуждаемые темы