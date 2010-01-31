Летчики Северного флота в условиях Арктики поразили бронетехнику условного противника
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Бомбардировщик Су-24М. Архивное фото.
Источник: © РИА Новости / Александр Кондратюк
Учения прошли на полигоне Лумбовский на Кольском полуострове
МУРМАНСК, 30 января. /ТАСС/. Летчики отдельного смешанного авиационного полка армии ВВС и ПВО Северного флота во вторник провели учения, на которых отработали поражение бронетехники и укрепленных береговых объектов условного противника, сообщила пресс-служба флота.
"Бомбометание было выполнено по радиолокационным целям на полигоне Лумбовский на Кольском полуострове", - говорится в сообщении.
Полеты проводились ночью в условиях арктической зимы. В учениях были задействованы экипажи шести бомбардировщиков Су-24М, которые провели бомбометание на различных высотах с применением современных систем целеуказания.
Успешное поражение мишеней было зафиксировано средствами объективного контроля.
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30.01.2018
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