Летчики Северного флота в условиях Арктики поразили бронетехнику условного противника



Бомбардировщик Су-24М. Архивное фото.

Источник: © РИА Новости / Александр Кондратюк Бомбардировщик Су-24М. Архивное фото.Источник: © РИА Новости / Александр Кондратюк

Учения прошли на полигоне Лумбовский на Кольском полуострове

МУРМАНСК, 30 января. /ТАСС/. Летчики отдельного смешанного авиационного полка армии ВВС и ПВО Северного флота во вторник провели учения, на которых отработали поражение бронетехники и укрепленных береговых объектов условного противника, сообщила пресс-служба флота.

"Бомбометание было выполнено по радиолокационным целям на полигоне Лумбовский на Кольском полуострове", - говорится в сообщении.

Полеты проводились ночью в условиях арктической зимы. В учениях были задействованы экипажи шести бомбардировщиков Су-24М, которые провели бомбометание на различных высотах с применением современных систем целеуказания.

Успешное поражение мишеней было зафиксировано средствами объективного контроля.