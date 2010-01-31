Бригада морпехоты ЧФ и два авиаполка получили почетные наименования



Андреевский флаг на одном из кораблей Черноморского флота РФ на военно-морской базе в Севастополе. Архивное фото.

Источник: © РИА Новости / Рамиль Ситдиков Андреевский флаг на одном из кораблей Черноморского флота РФ на военно-морской базе в Севастополе. Архивное фото.Источник: © РИА Новости / Рамиль Ситдиков

МОСКВА, 30 янв - РИА Новости. Президент России Владимир Путин своими указами в понедельник присвоил почетные наименования 277-му бомбардировочному авиационному полку, 810-й отдельной ордена Жукова бригаде морской пехоты и 23-му истребительному авиационному полку, следует из документов на официальном портале правовой информации.

"Присвоить 227 бомбардировочному авиационному полку почетное наименование "Млавский"…, 810 отдельной ордена Жукова бригаде морской пехоты почетное наименование "гвардейская"…, 23 истребительному полку почетное наименование "Таллинский", - сказано в текстах трех указов главы российского государства.

Соединение морской пехоты Черноморского флота удостоено гвардейского звания "за массовый героизм и отвагу, стойкость и мужество, проявленные личным составом бригады в боевых действиях по защите Отечества и государственных интересов в условиях вооруженных конфликтов, и учитывая ее заслуги в мирное время".

Авиационным частям почетные наименования времен Великой Отечественной войны присвоены "в целях воспитания военнослужащих в духе преданности Отечеству и верности воинскому долгу, сохранения славных воинских исторических традиций, а также учитывая заслуги личного состава".

Указы вступили в силу со дня подписания.