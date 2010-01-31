ВМС Италии получили первый истребитель F-35B "Лайтнинг-2"



Командующий ВВС Италии генерал-лейтенант Паскуале Прециоза на церемонии передачи ВВС первого истребителя Lockheed Martin F-35A Lightning II (серийный номер AL-1, итальянский номер 32-01), собранного на предприятии Final Assembly and Check Out (FACO) на авиабазе Камери (Италия), 03.12.2015.

Источник: Thinh Nguyen / Lockheed Martin Командующий ВВС Италии генерал-лейтенант Паскуале Прециоза на церемонии передачи ВВС первого истребителя Lockheed Martin F-35A Lightning II (серийный номер AL-1, итальянский номер 32-01), собранного на предприятии Final Assembly and Check Out (FACO) на авиабазе Камери (Италия), 03.12.2015.Источник: Thinh Nguyen / Lockheed Martin

ЦАМТО, 30 января. Lockheed Martin объявила о состоявшейся на линии окончательной сборки и проверки FACO в Камери (Италия) церемонии передачи заказчику первого истребителя F-35B "Лайтнинг-2" в версии КВВП, собранного вне территории США.

Самолет поставлен Министерству обороны Италии и передан ВМС этой страны. После серии испытательных полетов в Камери поставленный итальянскому флоту F-35B будет передислоцирован на авиабазу "Патаксент-Ривер" (шт.Мэриленд), где с февраля 2018 года будет использоваться для оценки воздействия электромагнитных эффектов окружающей среды. Следующий итальянский F-35B должен быть поставлен в ноябре 2018 года.

Как сообщал ЦАМТО, предприятие FACO в Камери принадлежит МО Италии и управляется группой Leonardo совместно с компанией Lockheed Martin. На предприятии ведется сборка самолетов с обычным взлетом и посадкой F-35A и варианта F-35B, а также производство крыльев для F-35A. Выкатка первого F-35B "Лайтнинг-2" в версии КВВП, собранного в Камери, состоялась 5 мая, летные испытания самолета BL-1 начались летом 2017 года.

Линия окончательной сборки и проверки FACO в Камери является единственным предприятием, которое производит F-35B вне пределов США. На предприятии в Камери должно быть собрано в общей сложности 30 F-35B и 60 F-35A для ВВС Италии, а также 29 F-35A для ВВС Нидерландов. Кроме того, предприятие может получить дополнительные заказы в случае выбора F-35 другими европейскими государствами. В декабре 2014 года Министерство обороны США выбрало предприятие в Камери в качестве центра технического обслуживания, капитального ремонта и модернизации F-35 ВВС США, размещенных в Европе. Предприятие также изготовит 835 комплектов крыльев для F-35A.

На текущий момент на предприятии в Камери собраны девять F-35A и один F-35B. Четыре собранных самолета теперь базируются на авиабазе "Льюк" (шт.Аризона), еще пять – на авиабазе "Амендола" в Италии. В составе ВС Италии F-35A и F-35B заменят самолеты "Торнадо", AMX и AV-8B.

Первый произведенный в Италии F-35 7 сентября 2015 года выполнил первый в истории программы международный перелет, а в феврале 2016 года тот же самолет выполнил первый трансатлантический перелет. В декабре 2016 года первая пара самолетов F-35A, поставленных ВВС Италии, совершила посадку на авиабазе "Амендола". На текущий момент налет самолетов F-35A ВВС Италии превысил 1700 часов.