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Воздушные силы самообороны Японии объявили об оперативной готовности первого истребителя F-35A

31.01.2018 ЦАМТО 132 0
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F-35
F-35 представлен на заводе компании Mitsubishi Heavy Industries в Комаки-Минами (Япония).
Источник: Kyodo

ЦАМТО, 30 января. Командование Сил самообороны Япония 26 января разместило на авиабазе "Мисава" в префектуре Аомори первый многоцелевой истребитель F-35A, задачей которого станет предотвращение нарушения воздушных границ страны и ведение наблюдение за КНДР.

Как сообщает Kyodo, командование планирует развернуть на авиабазе еще девять F-35A в 2018 финансовом году и сформировать эскадрилью из 10 истребителей.

Как сообщал ЦАМТО, предложенный правительством США и Lockheed Martin F-35A "Лайтнинг-2" в версии с обычным взлетом и посадкой был выбран победителем тендера на поставку перспективного истребителя F-X для Воздушных сил самообороны Японии 19 декабря 2011 года. Новые самолеты предназначены для замены устаревших F-4EJ "Фантом-2 Каи".

Агентство по оборонному сотрудничеству и безопасности (DSCA) МО США уведомило Конгресс о планируемой продаже Японии в рамках программы "Иностранные военные продажи" четырех истребителей F-35 с обычным взлетом и посадкой с опционом на поставку еще 38 самолетов 30 апреля 2012 года. Полная стоимость соглашения на тот момент оценивалась в 10 млрд. долл.

Первые четыре F-35A для Воздушных сил самообороны Японии, с AX-1 по AX-4, должны быть произведены на линии окончательной сборки и проверки (FACO) в Форт-Уорте (шт.Техас). Остальные 38 самолетов (с AX-5 по AX-42) будут собираться на линии окончательной сборки и проверки, размещенной на предприятии Mitsubishi Heavy Industries (MHI) в Нагое (префектура Айти, Япония). Lockheed Martin окажет помощь в сборке, а представители американского правительства будут наблюдать за работами. В 2014 году Министерство обороны США также выбрало предприятие в Нагое в качестве центра технического обслуживания, ремонта и модернизации самолетов F-35, размещенных в северной части Азиатско-Тихоокеанского региона.

Летные испытания первого истребителя AX-1, собранного в США для Воздушных сил самообороны Японии, начались 5 августа 2016 года. Выкатка данного самолета (с.н. 69-8701) состоялась 23 сентября, а передача ВВС Японии – 17 ноября 2016 года. Сборка первого самолета (AX-5) в Японии началась в декабре 2015 года, его выкатка состоялась 5 июня 2017 года.

Министр обороны Японии 25 июня 2014 года объявил, что F-35A первоначально будут базироваться на авиабазе "Мисава". По оценке МО Японии, общая стоимость программы, включая закупку 42 самолетов, эксплуатацию, ремонт и техническое обслуживание в течение 20 лет, а также подготовку личного состава, оценивается в 1,6 трлн. йен (более 20 млрд. долл.).
30.01.2018
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Страны
КНДР
США
Япония
Продукция
F-35
F-35A
F-4
Компании
Lockheed-Martin
MHI

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