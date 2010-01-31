В состав танковой армии Западного военного округа войдет новый инженерно-саперный полк
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АрМИ-2016. Машина для отрывки котлованов МДК-3 на "Инженерной формуле".
Источник: Сергей Бобылев / МО РФ
ЦАМТО, 30 января. В Московской области до конца года будет сформирован новый инженерно-саперный полк, который структурно войдет в состав танковой армии Западного военного округа (ЗВО).
На вооружение полка поступят самые современные образцы военной техники и снаряжения, в том числе путепрокладчики БАТ-2, машины для отрывки котлованов МДК-3, плавающие транспортеры ПТС-2, инженерные машины разграждения ИМР-2, а также неконтактные искатели взрывчатых устройств (ИНВУ) "Коршун" и новейшие защитные костюмы ОВР-2 "Сокол".
Главными задачами для сформированной воинской части станут инженерное обеспечение танковой армии ЗВО, а также участие в мероприятиях по ликвидации последствий стихийных бедствий, аварий и катастроф, сообщает пресс-служба Западного военного округа.
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30.01.2018
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