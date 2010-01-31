В состав танковой армии Западного военного округа войдет новый инженерно-саперный полк



АрМИ-2016. Машина для отрывки котлованов МДК-3 на "Инженерной формуле".

Источник: Сергей Бобылев / МО РФ АрМИ-2016. Машина для отрывки котлованов МДК-3 на "Инженерной формуле".Источник: Сергей Бобылев / МО РФ

ЦАМТО, 30 января. В Московской области до конца года будет сформирован новый инженерно-саперный полк, который структурно войдет в состав танковой армии Западного военного округа (ЗВО).

На вооружение полка поступят самые современные образцы военной техники и снаряжения, в том числе путепрокладчики БАТ-2, машины для отрывки котлованов МДК-3, плавающие транспортеры ПТС-2, инженерные машины разграждения ИМР-2, а также неконтактные искатели взрывчатых устройств (ИНВУ) "Коршун" и новейшие защитные костюмы ОВР-2 "Сокол".

Главными задачами для сформированной воинской части станут инженерное обеспечение танковой армии ЗВО, а также участие в мероприятиях по ликвидации последствий стихийных бедствий, аварий и катастроф, сообщает пресс-служба Западного военного округа.