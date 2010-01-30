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«КАМАЗ» на выставке современной автотехники

30.01.2018 ПАО "КАМАЗ" 245 0
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КАМАЗ-5490 NEO
КАМАЗ-5490 NEO.
Источник: http://soyuz-ig.ru/

Автотехника КАМАЗ с элементами инновационных разработок была презентована на выставке, организованной в рамках расширенного заседания коллегии Министерства транспорта и дорожного хозяйства Республики Татарстан.


В мероприятии, состоявшемся в IT-парке Набережных Челнов, приняли участие президент Татарстана Рустам Минниханов, министр транспорта РФ Максим Соколов, министр транспорта и дорожного хозяйства РТ Ленар Сафин, заместитель руководителя Федерального дорожного агентства Андрей Костюк и другие.


В ходе визита в Набережные Челны делегация посетила камазовское производство. В сопровождении генерального директора «КАМАЗа» Сергея Когогина гости побывали на заводе двигателей, где ознакомились с новой линией сборки двигателя Р6, осмотрели новый завод каркасов кабин для автомобилей поколения К5. Кроме того, им были продемонстрированы электробус КАМАЗ, а также первый автомобиль из серии КАМАЗ-54901, производство которых запланировано на 2019 год.


На выставке, организованной в рамках заседания коллегии Минтранспорта и дорожного хозяйства РТ, «КАМАЗ» представил 16 моделей автотехники. Среди них – КАМАЗ-5490 в газодизельном исполнении и КАМАЗ-5490 NEO, самосвалы КАМАЗ-6520 «Люкс», КАМАЗ-65801, -65802, а также электробус КАМАЗ-6282, рестайлинговый низкопольный автобус НЕФАЗ-5299, вахтовый автобус на шасси КАМАЗ-43118 и другая техника. Автомобили из нового модельного ряда компании пользуются высоким спросом среди российских потребителей. Техника задействована в реализации масштабных государственных проектов и в силу высоких технических и потребительских характеристик эксплуатируется в различных географических и климатических условиях.


Например, модель КАМАЗ-6520 «Люкс» оснащена новой комфортабельной кабиной на четырёхточечной подвеске с полным набором опций и 400-сильным двигателем экологического класса «Евро-4». Грузовик отличается усиленной передней подвеской (максимальная нагрузка на переднюю ось – 9 тонн) и увеличенной до 22 тонн грузоподъёмностью. Также в автомобиле – обогреваемая самосвальная платформа с современной гидравликой фирмы HYVA, доказавшей свою надёжность.
30.01.2018
Права на данный материал
принадлежат ПАО "КАМАЗ"
Материал передан ВПК.name правообладателем
  • В новости упоминаются
Страны
Россия
Продукция
КамАЗ-5490
Компании
КАМАЗ

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