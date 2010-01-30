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Ростех инициировал пилотный проект по созданию жилищно-строительных кооперативов для работников «оборонки»

30.01.2018 Ростех 239 0
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Главный офис госкорпорации Ростех на улице Усачева
Главный офис госкорпорации Ростех на улице Усачева.
Источник: © Стоян Васев/ТАСС

Ростех при поддержке Агентства ипотечного жилищного кредитования (АИЖК), Минпромторга России и Минстроя России приступил к реализации комплексного проекта, направленного на улучшение жилищных условий работников оборонной промышленности. В его рамках квалифицированным специалистам предприятий ОПК предоставляется возможность вступить в жилищно-строительные кооперативы и получить под жилищное строительство земельные участки, предоставляемые АИЖК.


Пилотный проект, предусматривающий выделение первых 20-30 участков с придомовой территорией площадью от 10 до 15 соток, стартовал в Московской области. На следующем этапе аналогичные меры жилищной поддержки могут быть реализованы в Красноярске, Саранске, Тольятти и других регионах РФ, перечень которых прорабатывается Корпорацией.


Выделение земли для сотрудников оборонных заводов под жилищно-строительные кооперативы производится безвозмездно в рамках ФЗ 161 от 24.07.2008 «О содействии развитию жилищного строительства» и ведомственных актов Минпромторга России. Претендовать на участки могут работники оборонных предприятий – специалисты инженерных, рабочих и других востребованных специальностей, отвечающие требованиям программы. После завершения строительства и ввода в эксплуатацию жилья земельные участки, на которых размещены индивидуальные жилые дома, будут переданы в собственность гражданам.


Формальные критерии для участия в программе: стаж работы на предприятии ОПК не менее 5 лет либо возраст менее 35 лет, отсутствие участка земли, предоставленного государством, а также потребность в улучшении жилищных условий. Приоритет отдается сотрудникам с многодетными семьями и другим категориям нуждающихся граждан. Управленческий аппарат Госкорпорации Ростех в проекте не участвует.


«Государственная промышленность сегодня активно конкурирует с частным бизнесом в борьбе за квалифицированные кадры. Наша задача – создать максимально привлекательные условия труда для сотрудников редких и приоритетных специальностей: инженеров, конструкторов, ИТ-специалистов, операторов станков, квалифицированных рабочих и т.д. Ключевым фактором для привлечения специалистов является решение жилищного вопроса. В рамках пилотного проекта нашим партнером выступило АИЖК, с которым у Корпорации заключено соглашение о сотрудничестве», - отметила руководитель направления финансового планирования и социальных программ Департамента экономики и финансов Госкорпорации Ростех Юлия Цветкова.


«Пилотный ЖСК в Истринском районе Московской области будет иметь хорошую транспортную доступность. Участок общей площадью 6,81 Га расположен в непосредственной близости от Волоколамского шоссе, на пересечении с Московским малым кольцом, в 5 километрах от г. Истры и в 33 километрах от МКАД. Местная инфраструктура включает новую школу, 2 детских сада, 2 поликлиники (взрослая и детская), спорткомплекс с бассейном и торгово-развлекательный центр», - сообщил руководитель проектов Департамента экономики и финансов Госкорпорации Ростех Дмитрий Ершов.


В настоящий момент в списке сотрудников, уже прошедших отбор на участие в проекте, специалисты предприятий холдингов «Вертолеты России», «Техмаш», «Высокоточные комплексы», «Нацимбио», «Швабе». По согласованию с Минпромторгом России, к участию в создании жилищно-строительного кооператива также привлечены сотрудники Госкорпорации «Роскосмос». Прием заявок от желающих продолжается.
30.01.2018
Права на данный материал
принадлежат Ростех
Материал передан ВПК.name правообладателем
  • В новости упоминаются
Страны
Россия
Компании
Вертолеты России
Высокоточные комплексы
Минпромторг РФ
Роскосмос
Ростех
Техмаш НПК
Швабе ОАО

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