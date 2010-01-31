Радиотехнические войска ЦВО получили "Фундамент"
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АСУ «Фундамент-МАЭ» на МАКС-2013.
Источник: bastion-opk.ru
Радиотехнические войска Центрального военного округа (ЦВО) получили по гособоронзаказу семь комплексов средств автоматизации "Фундамент", сообщает пресс-служба округа
Радиотехнические войска ЦВО в рамках гособоронзаказа получили на вооружение семь комплексов средств автоматизации "Фундамент". Новая техника поступит на вооружение полка, дислоцированного в Самарской области, и существенно повысит боевые возможности радиотехнических подразделений по контролю воздушного пространства в Поволжье
- отметили в пресс-службе.
Комплексы "Фундамент" предназначены для создания единой автоматизированной радиолокационной системы, они позволяют командным пунктам и пунктам управления частей и подразделений радиотехнических войск получать информацию о воздушной обстановке в автоматизированном режиме. В отличие от своих предшественников эти станции универсальны, так как сопрягаются с любыми радиолокационными станциями.
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30.01.2018
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