Войти на сайт Зарегистрироваться Забыли пароль?

Радиотехнические войска ЦВО получили "Фундамент"

31.01.2018 Военное обозрение 197 0
0
Понравилась новость?
 +2
АСУ «Фундамент-МАЭ»
АСУ «Фундамент-МАЭ» на МАКС-2013.
Источник: bastion-opk.ru

Радиотехнические войска Центрального военного округа (ЦВО) получили по гособоронзаказу семь комплексов средств автоматизации "Фундамент", сообщает пресс-служба округа

Радиотехнические войска ЦВО в рамках гособоронзаказа получили на вооружение семь комплексов средств автоматизации "Фундамент". Новая техника поступит на вооружение полка, дислоцированного в Самарской области, и существенно повысит боевые возможности радиотехнических подразделений по контролю воздушного пространства в Поволжье

- отметили в пресс-службе.

Комплексы "Фундамент" предназначены для создания единой автоматизированной радиолокационной системы, они позволяют командным пунктам и пунктам управления частей и подразделений радиотехнических войск получать информацию о воздушной обстановке в автоматизированном режиме. В отличие от своих предшественников эти станции универсальны, так как сопрягаются с любыми радиолокационными станциями.
30.01.2018
Права на данный материал
принадлежат Военное обозрение
Материал размещен правообладателем
в открытом доступе
  • В новости упоминаются
Компании
Минoбороны РФ
Проекты
Гособоронзаказ

  • Похожие новости
  • Комментарии
Хотите оставить комментарий? Зарегистрируйтесь и/или Войдите и общайтесь!
loading...
ПОДПИСКА НА НОВОСТИ
Ежедневная рассылка новостей ВПК на электронный почтовый ящик
  • Разделы новостей
  • Обсуждаемое
  • 31.01 11:48
  • 2
Новые санкции США коснутся покупателей российского оружия
  • 31.01 11:42
  • 10
Израильские танки станут неубиваемыми
  • 31.01 11:38
  • 2
Прижали к стенке. Зачем Пакистану понадобилось русское оружие
  • 31.01 11:31
  • 1
Ракета "Протон" оказалась ненужной
  • 31.01 11:27
  • 16222
США отреагировали на начало российских военных маневров у границ Украины
  • 31.01 11:25
  • 7
АК-15 выдадут морпехам
  • 31.01 11:23
  • 3
"Арматы", "Сарматы" и "Цирконы": каковы приоритеты госпрограммы вооружения до 2027 года
  • 31.01 11:22
  • 1
Флот России получит уникальный спасательный аппарат
  • 31.01 11:07
  • 6
Автомобили проекта "Кортеж" появятся в свободной продаже в 2019 году
  • 31.01 10:53
  • 40
Путин предложил создать гражданский сверхзвуковой самолет на базе Ту-160
  • 31.01 10:08
  • 5
Полимеры и полумеры
  • 31.01 09:58
  • 73
Американские СМИ рассказали, какая система могла бы защитить Хмеймим от обстрелов
  • 31.01 09:12
  • 1
F-35. Независимый доклад вновь взбудоражил программу
  • 31.01 08:38
  • 1
"Ильюшин" рассматривает возможность установки на Ил-96-400М новых отечественных двигателей ПД-35
  • 31.01 08:10
  • 1
Китайские атомные подлодки оказались слишком шумными?
другие обсуждаемые темы