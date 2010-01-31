Путин после испытания: Новый бомбардировщик — это важный шаг



Стратегический бомбардировщик-ракетоносец Ту-160 "Николай Кузнецов".

Источник: © РИА Новости, Евгений Одиноков Стратегический бомбардировщик-ракетоносец Ту-160 "Николай Кузнецов".Источник: © РИА Новости, Евгений Одиноков

Россия начала испытательные полеты своего усовершенствованного стратегического бомбардировщика. Президент Путин назвал это важным шагом в области усиления обороноспособности страны. Одновременно и США готовятся запустить обширную программу по наращиванию своих ядерных вооружений.

Россия совсем недавно провела первые испытательные полеты бомбардировщика Ту-160М, который может транспортировать ядерное оружие на очень большие расстояния.

Этот самолет представляет собой существенно усовершенствованный Ту-160, который был взят на вооружение в середине 1980-х и в последнее время использовался Россией для неядерных бомбардировок в ходе войны в Сирии.

Новая версия самолета получила в том числе и новую авионику, а также может транспортировать больше оружия. Компания-производитель "Туполев" сообщает, по информации прессы, что этот новый самолет будет на 60% более эффективным, не уточняя, что конкретно это значит.

Самолет может лететь со скоростью, в два раза превышающей скорость звука, и его обычно называют самым большим военным сверхзвуковым самолетом из когда-либо существовавших. Согласно плану, Россия всего закупит 50 новых Ту-160М, включая первый заказ на десять самолетов. Сейчас в наличии есть около 30 самолетов старого образца.

Понаблюдав за испытательным полетом нового самолета, президент России Владимир Путин сказал, по информации агентства Reuters, что этот проект - важный шаг в развитии высокотехнологичного сектора страны и увеличении ее обороноспособности. Самолет стал частью системы, в которую входят также подводные лодки с атомным оружием и межконтинентальные ядерные ракеты.

Однако самолет еще нескоро будет готов к передаче военным. Сначала предстоит ряд испытаний, а также продолжится доработка, и лишь после этого в 2023 году начнется серийное производство.

В то же время США тоже занимаются модернизацией своего ядерного оружия в рамках невероятно масштабного проекта. Согласно последним подсчетам Управления Конгресса США по бюджету, расходы в ближайшие 30 лет оцениваются в 1 200 миллиардов долларов.

Программа модернизации была запущена при президенте Бараке Обаме и продолжается теперь при Дональде Трампе. Из-за нее расходы на ядерное оружие будут значительно больше, чем на остальные элементы обороны.

Положение оказалось особенно напряженным для военно-воздушных сил, которые также должны как-то справляться с большими тратами на истребители F-35 и самолеты-заправщики KC-46.

Что же касается ядерного оружия, то на повестке дня у военно-воздушных сил - новый бомбардировщик B-21, который может также транспортировать и неядерное оружие, а также наземные межконтинентальные ракеты и разработка ядерных крылатых ракет. Сюда же относится работа американского флота над новыми подводными лодками, оснащенными баллистическими ядерными ракетами.

Вся американская стратегия использования ядерного оружия сейчас подвергается пересмотру. Подобные изменения происходили и раньше, но в этот раз, как указывают аналитики, это впервые происходит после усиления напряженности в мире.

Стокгольмский институт исследования проблем мира Sipri также дает не особо обнадеживающую картину ситуации. В настоящий момент ядерное оружие есть у девяти стран. На долю США и России приходится чуть более 90% всего ядерного арсенала.

Количество ядерного оружия, конечно, немного уменьшилось в прошлом году, но Sipri констатирует в своем последнем докладе, что, хотя и существует договор о его ликвидации, темп разоружения остается медленным.

Томас Аугустссон (Tomas Augustsson)

Svenska Dagbladet, Швеция