Россия утилизирует подводные лодки класса "Акула" из резерва



Подводная лодка "Дмитрий Донской" прибыла в Кронштадт, чтобы принять участие в параде в честь Дня ВМФ. 26 июля 2017.

Источник: © РИА Новости, Алексей Даничев Подводная лодка "Дмитрий Донской" прибыла в Кронштадт, чтобы принять участие в параде в честь Дня ВМФ. 26 июля 2017.Источник: © РИА Новости, Алексей Даничев

Их эксплуатация стала экономически невыгодной. "Акула" были самыми смертоносными платформами, спроектированными Советским Союзом во времена холодной войны

Россия утилизирует последние две атомные ракетные подводные лодки класса "Акула" ("Тайфун" по классификации НАТО) из своего резерва. Об этом сообщают главные СМИ страны.

"Денуклеаризация и утилизация подводных лодок ТК-17 "Архангельск" и ТК-20 "Северсталь" начнется в 2020 году. Их повторное введение в боевой состав оказалось нерентабельным".

Две подводные лодки проекта 941 "Акула" (как они называются в соответствии с правильной российской классификацией) были разоружены и стояли на якоре в порту Северодвинска в ожидании официального решения Кремля. "Архангельск" и "Северсталь", построенные в восьмидесятые, находились в резерве с 2006 и 2004 года соответственно.

Класс "Акула"/"Тайфун"

Параметры этих лодок - 173 метра в длину, 23 метров в высоту и 23,3 метра в ширину. Они обладают водоизмещением в 49 800 тонн и способны достигать максимальной оперативной глубины 400 метров. Шесть подводных лодок этого класса с двойным корпусом (в основе - два корпуса класса "Дельта") были включены в книгу рекордов Гиннесса. В 1996-1997 годы из-за отсутствия финансирования после всего 13 лет активной эксплуатации Кремль вывел из боевого состава три субмарины "Акула": ТК-12 "Симбирск", ТК-202 и ТК-13.

Советский Союз спроектировал подводные лодки "Акула" для противостояния американским субмаринам класса "Огайо", они были предназначены для постоянного стратегического патрулирования территорий, расположенных к северу от Полярного круга (именно поэтому они получили укрепленный корпус, дополнительный резерв плавучести, равный 35% водоизмещения, и были оснащены экранированными пропеллерами, защищавшими судно от столкновений со льдом). Необычной особенностью "Акул" стал ракетный отсек в хвосте субмарины перед вышкой. Каждая лодка была оснащена двадцатью трехступенчатыми баллистическими ракетами Р-39 "Риф" (SS-NX-20 Sturgeon) по 84 тонны, способными поразить любую точку в континентальной части США.

Система Р-39 была оснащена десятью боеголовками с блоками индивидуального наведения (Mirv) по 100 килотонн. Подводная лодка "Акула" могла запускать до 200 термоядерных боеголовок - на восемь больше, чем субмарины класса "Огайо". Помимо этого, подлодки были экипированы шестью торпедными аппаратами типа 53 и крылатыми ракетами "Старфиш" SS-N-15 (Starfish SS-N-15).

Подводные лодки "Акула" могли достигать скорости в 22 узла на поверхности и в 27 узлов при погружении благодаря двум водо-водяным ядерным реакторам 650 ОКБ по 190 МВт каждый, таким же, какие использовались в классах "Лира", "Плавник", "Барракуда", "Антей". Из восьми субмарин этого класса, запланированных Советским Союзом, было построено всего шесть.

Последний "Тайфун"

Последняя подводная лодка Проекта 941 используется в качестве экспериментальной платформы для межконтинентальных баллистических ракет "Булава". ТК-208 была первой подлодкой, введенной в эксплуатацию, и станет последней, выходившей в море в составе 18-й подводной дивизии Северного флота. Значительные модификации, которым подвергся "Дмитрий Донской", превратили эту лодку в первую продвинутую "Акулу", уровень которой не уступает подлодкам четвертого поколения.

Проект 941УМ был задуман для запуска ракет РСМ-56 "Булава". Подводная лодка ТК-208 "Дмитрий Донской" проекта 941УМ останется в эксплуатации до 2020 года: с 2003 по 2010 год она осуществила 14 испытательных запусков, половина которых была отменена.

"Красный Октябрь"

"Седьмая" субмарина класса "Акула", прозванная "Красный Октябрь", стала главной героиней первого романа Тома Клэнси (Tom Clancy), опубликованного издательством "Нэвал Инститьют Пресс" (Naval Institute Press) в 1984 году. В романе советская субмарина проекта 941 "Акула" обладала новым типом двигательной установки, выполненной по стелс-технологии без мобильных деталей, под названием "гусеничный движитель". Клэнси представил модифицированную подводную лодку "Акула" вооруженной 27 баллистическими ракетами: благодаря стелс-технологии двигателя "Красный Октябрь" смог бы беспрепятственно приступить к уничтожению верхней части восточного побережья Соединенных Штатов. В романе "Охота за "Красным Октябрем"" командир Марко Рамиус (Marco Ramius) в исполнении Шона Коннери (Sean Connery) тайно направляется к побережью США с целью дезертировать и передать подводную лодку военно-морскому флоту США.

К-139 "Белгород" проект 09852

Через год Россия получит самую большую в мире атомную подводную лодку, и она будет на 11 метров длиннее подлодок проекта 941 "Акула". Официально представленная как следующая модель класса "Антей" II Проекта 949А, субмарина К-139 "Белгород" проекта 09852 будет осуществлять миссии, связанные с научными изысканиями, в качестве платформы для беспилотных аппаратов и специального оборудования. К-139 была перепроектирована и получила новый центральный отсек длиной 30 метров, из-за которого размеры субмарины достигли 184 метров. Это на 30 метров больше первоначального размера подлодок класса "Антей" и на 11 метров длиннее субмарин класса "Акула".

Франко Якк (Franco Iacch)

Il Giornale, Италия