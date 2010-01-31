Генштаб России не планирует создавать отдельные осетинские формирования



4-я гвардейская военная база ВС России в Южной Осетии. Выполняет задачу по поддержанию мира в отношениях ЮО и Грузии. Военнослужащие 4-й военной базы обслуживают бронетехнику.

Источник: EPA/YURI KOCHETKOV 4-я гвардейская военная база ВС России в Южной Осетии. Выполняет задачу по поддержанию мира в отношениях ЮО и Грузии. Военнослужащие 4-й военной базы обслуживают бронетехнику.Источник: EPA/YURI KOCHETKOV

МОСКВА, 30 янв - РИА Новости. Соглашение о вхождении отдельных подразделений войск Южной Осетии в состав ВС РФ не подразумевает отдельных осетинских воинских формирований, заявил журналистам во вторник первый заместитель начальника Главного оперативного управления Генштаба ВС РФ Виктор Познихир.

"Отдельных осетинских формирований не будет", - сказал Познихир, отвечая на соответствующий вопрос.

Ранее комитет Совета Федерации по обороне и безопасности поддержал соглашение и рекомендовал Совфеду ратифицировать документ. Этот вопрос верхняя палата парламента рассмотрит в среду, 31 января. Ранее документ утвердила Госдума.

Под вхождением югоосетинских подразделений в состав Вооруженных сил России понимается прием граждан этой республики на службу на российскую военную базу в Южной Осетии по контракту в добровольном порядке.

При заключении контракта на службу в рядах российской армии гражданин из Южной Осетии должен быть уволен с военной службы в Вооруженных силах республики.

Власти Южной Осетии за три месяца после вступления соглашения в силу разработает штатно-табельную документацию, согласовав ее и утвердив с Россией. Переход армии Южной Осетии на новую организационную структуру завершится в шестимесячный срок после утверждения главнокомандующим ВС республики.

В российском Генштабе считают, что соглашение позволит "сформировать общее оборонное пространство России и Южной Осетии", не потребовав при этом дополнительных затрат федерального бюджета.