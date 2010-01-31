В Совфеде одобрили соглашение о службе граждан Южной Осетии в ВС России
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Военнослужащий в Южной Осетии. Архивное фото.
Источник: © РИА Новости / Наталья Айриян
МОСКВА, 30 янв - РИА Новости. Комитет Совета Федерации по обороне и безопасности рекомендовал верхней палате ратифицировать соглашение о порядке вхождения отдельных подразделений Вооруженных сил Южной Осетии в ВС России.
Совфед рассмотрит документ 31 января.
В конце 2017 года Владимир Путин внес это соглашение на ратификацию в Госдуму. Нижняя палата одобрила его 24 января.
Суть документа заключается в том, что граждан республики будут принимать на службу на российскую 4-ю гвардейскую военную базу в Южной Осетии по контракту. При этом для его заключения граждане должны уволиться со службы в Вооруженных силах республики.
Югоосетинская сторона за три месяца после вступления соглашения в силу разработает штатно-табельную документацию, согласовав ее с Россией.
Переход армии Южной Осетии на новую организационную структуру завершится в шестимесячный срок после утверждения главнокомандующим ВС республики соответствующей документации.
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30.01.2018
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