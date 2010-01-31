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В Совфеде одобрили соглашение о службе граждан Южной Осетии в ВС России

31.01.2018 РИА Новости 149 0
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Военнослужащий в Южной Осетии. Архивное фото
Военнослужащий в Южной Осетии. Архивное фото.
Источник: © РИА Новости / Наталья Айриян

МОСКВА, 30 янв - РИА Новости. Комитет Совета Федерации по обороне и безопасности рекомендовал верхней палате ратифицировать соглашение о порядке вхождения отдельных подразделений Вооруженных сил Южной Осетии в ВС России.

Совфед рассмотрит документ 31 января.

В конце 2017 года Владимир Путин внес это соглашение на ратификацию в Госдуму. Нижняя палата одобрила его 24 января.

Суть документа заключается в том, что граждан республики будут принимать на службу на российскую 4-ю гвардейскую военную базу в Южной Осетии по контракту. При этом для его заключения граждане должны уволиться со службы в Вооруженных силах республики.

Югоосетинская сторона за три месяца после вступления соглашения в силу разработает штатно-табельную документацию, согласовав ее с Россией.

Переход армии Южной Осетии на новую организационную структуру завершится в шестимесячный срок после утверждения главнокомандующим ВС республики соответствующей документации.
30.01.2018
Права на данный материал
принадлежат РИА Новости
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Страны
Россия
Южная Осетия
Компании
Минoбороны РФ
Персоны
Путин Владимир

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