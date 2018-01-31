F-35. Независимый доклад вновь взбудоражил программу



Истребитель F-35A Lightning.

Источник: © flickr.com, US Air Force Истребитель F-35A Lightning.Источник: © flickr.com, US Air Force

"Военный Паритет", 30 янв. 2018 – Компания Lockheed Martin защищает программу F-35, самой дорогостоящей системы вооружений США, после того, как директор отделения по оценке и испытаниям вооружений министерства обороны США Роберт Бехлер опубликовал критический отчет, в котором говорится, что усилия по повышению надежности истребителя "не дают результатов".

Это заявление вызвало неудовольствие компании. "Мы уверены в трансформационных возможностях F-35, которые продолжают демонстрироваться благодаря постоянному прогрессу в процессах разработки, производства и эксплуатации", возразила в своем заявлении пресс-секретарь Lockheed Каролин Нельсон. Она сказала, что компания работает с Управлением программы F-35 в Пентагоне, чтобы улучшить возможности ремонта и заказать запасные части, говорится в статье Bloomberg от 25 января (дополнена 26 января).

Далее Нельсон отмечает, что "надежность системы вооружения F-35 продолжает улучшаться по мере выпуска каждой малосерийной партии самолетов, а "летная готовность новых самолетов составляют более 60 процентов, а некоторые эксплуатационные эскадрильи постоянно находятся на уровне 70 процентов".

В этом году программа F-35 планирует завершить свою 16-летнюю фазу развития. Начиная с сентября предполагается, что программа продолжит интенсивные боевые испытания, которые, вероятно, займут год. Боевые испытания необходимы, прежде чем самолет будет одобрен для полномасштабного производства - наиболее выгодной с точки зрения экономики фазы для Lockheed.

Представители Пентагона, в том числе заместитель министра обороны Патрик Шанахан и начальник закупочного бюро Пентагона Эллен Лорд подчеркнули необходимость сокращения прогнозируемой стоимости приобретения 2443 F-35 на сумму 406,5 млрд долл США и оцененной стоимостью в 1,2 трлн долл для долгосрочных операций и материально-технической поддержки до 2070 года.

В отчете Бехлера содержится информация о множестве нерешенных вопросов, которые "скорее всего, будут иметь кумулятивный эффект" и усложнят боевые испытания самолета, которые должны начаться в сентябре. Это недостатки в окончательной версии ключевого блока программного обеспечения, известного как 3F, ограничения на воздушную заправку, "технические недостатки", которые влияют на стрельбу ракет класса "воздух-воздух" AIM-120, и "связанные с системой недостатки" по применению оружия класса "воздух-земля" для поддержки наземных войск.

Нельсон заявила, что более 265 самолетов F-35 эксплуатируются на 14 базах во всем мире, обучено более 550 пилотов и 5600 инженеров и техников, налет парка F-35 превысил 120 000 часов.

Оценка Бехлера это "независимый отчет", который может помочь "предоставить нам дорожную карту и предложения", заявила пресс-секретарь Пентагона Дана Уайт. "После изучения доклада мы предпримем соответствующие шаги, чтобы работать с нашими партнерами для нахождения более эффективных путей решения проблем", добавила Уайт позже в официальном заявлении ведомства.