В Узбекистане перенесут военное авиационное училище на юг страны



Первый военно-транспортный самолет Airbus C295W, построенный для ВВС Узбекистана (серийный номер "137", бортовой номер "01 белый"). Севилья (Испания), 17.06.2015.

Источник: José Antonio Almarza Madrera / jaalmarza Первый военно-транспортный самолет Airbus C295W, построенный для ВВС Узбекистана (серийный номер "137", бортовой номер "01 белый"). Севилья (Испания), 17.06.2015.Источник: José Antonio Almarza Madrera / jaalmarza

Ташкент. 30 января. ИНТЕРФАКС - Джизакское высшее военное авиационное училище, размещенное в одноименной области, будет переведено в Кашкадарьинскую область на юге Узбекистана, сообщают в понедельник узбекские СМИ.

"О смене локации училища, основанного в сентябре 1994 года, в ходе беседы с военными летчиками на аэродроме Ханабад в Каршинском районе Кашкадарьинской области, заявил президент Узбекистана Шавкат Мирзиеев", - пишут СМИ.

По их данным, глава государства совершает рабочий визит по Кашкадарьинской области.

"В ходе поездки по региону президент нашей страны, Верховный Главнокомандующий Вооруженными Силами Шавкат Мирзиеев побывал на военном аэродроме "Ханабад"", - сообщают СМИ.

Как отмечается, президент побеседовал там с военными летчиками о сути и значении новой оборонной доктрины, долге и ответственности защитников Родины.

На военной база "Ханабад" в рамках антитеррористической кампании в Афганистане с 2001 по 2005 годы размещалась база ВВС США.