АК-15 выдадут морпехам



Автоматы АК-12 и АК-15.

Источник: Андрей Союстов Автоматы АК-12 и АК-15.Источник: Андрей Союстов

Минобороны приняло на вооружение новые автоматы

Новые автоматы АК-12 и АК-15 приняты на вооружение Министерством обороны России. На координационном научном совете военного ведомства было заявлено, что продукция ОА "Концерн "Калашников" по критерию "простота - надежность" больше подходит для общевойсковых частей и подразделений. Оружие рекомендовано к использованию в Сухопутных и Воздушно-десантных войсках, а также соединениями морской пехоты.

Министерство обороны России приняло на вооружение автоматы АК-12 и АК-15. Оружие рекомендовано к использованию в Сухопутных и Воздушно-десантных войсках, а также соединениями морской пехоты, передает RT.

На координационном научном совете военного ведомства было заявлено, что продукция ОА "Концерн "Калашников" по критерию "простота - надежность" больше подходит для общевойсковых частей и подразделений, сообщает "Красная Звезда".

Разработка нового автомата осуществлялась с июня 2011 года под руководством главного конструктора "Ижмаша" Владимира Злобина на основе наработок за предыдущие 10 лет. В том же году была завершена сборка и начаты испытания первого опытного образца автомата Калашникова пятого поколения с рабочим названием АК-12.

Автомат был впервые показан в январе 2012 года. Государство не оказывало поддержки разработке нового автомата из-за избыточного количества старых АК, которых насчитывалось на складах, в общей сложности, более 17 млн штук.

Летом 2012 года в Солнечногорске Злобин провел презентацию АК-12 для Межведомственной рабочей группы (лаборатории) при Военно-промышленной комиссии, в состав которой входили представители Министерства обороны, МВД и ФСБ России.

Члены комиссии по результатам демонстрационной стрельбы отметили, что автомат при стрельбе ведет себя более устойчиво, чем образцы предшествующих поколений: уменьшились отдача и увод при стрельбе очередями. В 2016 году в дополнение к АК-12 были также продемонстрированы автомат АК-15 под патрон 7,62×39 мм и пулемет РПК-16 (5,45×39 мм).

Автоматы сохранили традиционную для автоматов Калашникова газоотводную схему автоматики с запиранием канала ствола поворотом затвора и могут использовать магазины от предыдущих поколений автоматов семейства АК соответствующих калибров. Газоотводный узел, газовая трубка, ствольная коробка и ствол существенно изменены в целях повышения кучности стрельбы во всех режимах.

Предохранитель-переводчик режимов огня расположен справа и имеет 4 положения (предохранитель - автоматический огонь - очередь 2 выстрела - одиночные), а также имеет дополнительную "полочку" под указательный палец, обеспечивающую более удобное переключение режимов огня без изменения хвата стреляющей руки. АК-12 и АК-15 оснащены планками Пикатинни на съемной крышке ствольной коробки и ствольной накладке, что обеспечивает удобную и повторяемую установку дневных и ночных прицелов различных типов.

На цевье снизу также имеется дополнительная планка Пикатинни для установки дополнительных аксессуаров. Автомат оснащен складным, регулируемым по длине прикладом из ударопрочного пластика. На стволе установлен дульный тормоз-компенсатор, кроме того, возможна установка штык-ножа или быстросъемного глушителя. Под стволом возможна установка 40-мм гранатомета ГП-25 или ГП-34.

В июле 2017 года первый заместитель председателя комитета Госдумы по экономической политике и промышленности, вице-президент Союза машиностроителей России и президент ассоциации "Лига содействия оборонным предприятиям" Владимир Гутенев рассказал "Газете.Ru" о ситуации в оборонно-промышленном комплексе России.

По словам парламентария, от "края" российская оборонная промышленность отошла еще в начале XXI века. Благодаря предпринимаемым со стороны государства мерам в 2000-е годы, до экономического кризиса 2008-2009 годов базовые сектора экономики характеризовались высокими и устойчивыми темпами роста.

"Если же говорить о нынешней ситуации, сложившейся под воздействием неблагоприятных факторов во внешнеполитической и экономической сферах, то, на мой взгляд, об устойчивом промышленном развитии, говорить пока рано. Можно сказать, что отечественная промышленность начинает выходить из состояния стагнации. При всех экономических трудностях и санкционных ограничениях совокупный прирост промышленного производства в прошлом году составил около полутора процентов", - пояснил депутат.

Он, впрочем, добавил, что научный задел, который создали предыдущие поколения российских ученых и инженеров, уже практически исчерпан, поэтому необходимо создавать новый. Так, по каждому направлению должны быть разработаны "облики" и "образы" перспективных продуктов, созданных не в результате реинжиниринга существующих решений, а принципиально новых.

Рафаэль Фахрутдинов