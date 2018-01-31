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Флот России получит уникальный спасательный аппарат

31.01.2018 Российская газета 247 1
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СГА проекта 18270 "Бестер"
Спасательный глубоководный аппарат (СГА) проекта 18270 "Бестер".
Источник: Виталий Аньков/РИА Новости

В 2019 году Северный флот получит модернизированный спасательный глубоководный аппарат (СГА) проекта 18270 "Бестер", обладающий уникальными в мировом масштабе характеристиками, сообщили в Министерстве обороны России. Аппарат проходит ремонт и модернизацию на "Канонерском судостроительном заводе" Санкт-Петербурга, ход работ контролирует Служба поисковых и аварийно-спасательных работ ВМФ России.

"Бестер" предназначен для спасения экипажей аварийных подводных лодок, лежащих на грунте на глубине до 720 метров. Одновременно он может поднять на поверхность до 22 моряков. После модернизации СГА будет обладать теми же характеристиками, что и аппараты "Бестер-1" (проект 18271).

Главной их особенностью является возможность эвакуации людей при крене затонувшей подлодки до 45 градусов, тогда как все мировые аналоги способны спасти экипаж при крене лишь в 15 градусов. Добиться этого удалось благодаря новой системе наведения посадки и прикрепления к аварийной субмарине с помощью камеры присоса.

Как уже сообщала "РГ", в начале 2016 года аппарат "Бестер-1" был доставлен на Тихоокеанский флот, его постоянным местом базирования стало спасательное судно "Игорь Белоусов".


Алексей Иванов
30.01.2018
Права на данный материал
принадлежат Российская газета
Материал размещен правообладателем
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  • В новости упоминаются
Страны
Россия
Продукция
Игорь Белоусов
Компании
Минoбороны РФ
Проекты
СФ
ТОФ

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  • Комментарии
Комментариев 1, отображено с 1 по 1
UA
Федорович
19
№1
31.01.2018 11:22
Интересно  было бы узнать, где базировался и какие задачи решал этот "Бестер", который два года назад именовали как "Бестер-2"?
Может быть я и неточен, но он построен 2010-2012 году и был широко разрекламирован как самый, самый, самый... и с учетом его новейшего оборудования ремонтировался "Бестер-1", тот самый который сейчас находится на борту СС "Игорь Белоусов"?
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