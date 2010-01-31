Фото: Турецкие "картонные" БМП ACV-15 укрепили мешками с песком
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БМП ACV-15.
Источник: rg.ru
Операция "Оливковая ветвь" демонстрирует, что турецкая бронетехника слабо приспособлена к "противопартизанским" боевым действиям на территории Сирии.
Zeytindal harekatnda Burseya da tam olarak ele geirildikten sonra mevzilenme faaliyetlerine devam ediliyor. pic.twitter.com/W5USUH00tY
- Yusuf Akbaba (@ssysfakb) 29 января 2018 г.
Военные эксперты уже неоднократно критиковали боевую машину пехоты ACV-15 и созданные на ее базе бронетранспортеры за "картонную" броневую защиту и очень слабую живучесть.
В минувшем году военная промышленность страны демонстрировала модернизированный вариант бронемашины, которая получила бортовые противокумулятивные экраны и пулеметный дистанционно-управляемый модуль. Правда, в войсках этот вариант, судя по всему, так и не успел получить широко распространения.
Поэтому военнослужащие механизированных подразделений вынуждены прибегнуть к методу, впервые опробованному еще в годы Второй мировой войны - на борта бронемашины стали крепить мешки с песком. Однако, по мнению военных экспертов, такие меры вряд ли помогут даже при встрече с устаревшими противотанковыми реактивными гранатами.
Турецкие боевые машины пехоты были созданы на базе американского бронетранспортера М113. Боевой вес - около 14 т. Бронемашина в качестве основного вооружения имеет 25-мм пушку со спаренным 7,62-мм пулеметом. Бронетранспортер оснащен 12,7-мм пулеметом М2. Дизельный двигатель мощностью - 300 л.с. Максимальная скорость - 65 км/ч. Запас хода - 490 км. Вместимость - 11 человек.
Алексей Моисеев
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30.01.2018
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