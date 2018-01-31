Прижали к стенке. Зачем Пакистану понадобилось русское оружие



Военнослужащие России и Пакистана на учении Дружба-2016 проводят совместную тренировку по десантированию из Ми-17.

Источник: © Фото : пресс-служба Южного военного округа Военнослужащие России и Пакистана на учении Дружба-2016 проводят совместную тренировку по десантированию из Ми-17.Источник: © Фото : пресс-служба Южного военного округа

МОСКВА, 30 янв - РИА Новости, Андрей Коц. Российские истребители, танки и системы ПВО уже в ближайшем будущем могут покорить очередную страну, до недавних пор мало с ними знакомую. В начале недели посол Пакистана Мохаммад Кази Халилулла сообщил в интервью РИА Новости, что Исламабад намерен нарастить военно-техническое сотрудничество с Москвой. Специалисты Исламской Республики уже изучают богатое "меню" российских вооружений и готовятся сделать заказ. Очевидно, заказ будет крупным: с оружейного рынка Пакистана ушли американцы, поставлявшие значительную часть оборонной продукции. Свято место пусто не бывает: Исламабад, что вполне логично, повернулся в сторону Москвы. Какое оружие Пакистан покупал у России в прежние годы и что интересует Исламскую Республику сегодня - в материале РИА Новости.

Сложное сотрудничество

Военно-техническое сотрудничество между СССР и Пакистаном носило ограниченный характер. В конце 1950-х - начале 1960-х Исламабад часто предоставлял американцам свои аэродромы для ведения разведывательной деятельности в южных регионах Советского Союза. Самолет U-2 Гэри Пауэрса, сбитый под Свердловском 1 мая 1960 года, на свое последнее задание вылетел как раз с одной из таких баз. Руководство СССР было, мягко говоря, не в восторге, когда узнало об этом: Хрущев даже пригрозил разбомбить пакистанский аэродром, если ситуация повторится. Однако президенту Мохаммаду Айюб Хану удалось сгладить напряженность в отношениях двух государств: с 1966 по 1971 годы количество двухсторонних торговых и культурных контактов значительно увеличилось. Именно в этот период СССР поставил Пакистану несколько сотен средних танков Т-54/55. Около 50 этих машин до сих пор числятся в резерве сухопутных войск Исламабада. В это же время Пакистан получил от СССР крупную партию гранатометов РПГ-7.

Наладившееся было военно-техническое сотрудничество пришло сошло на нет в 1980-х, поскольку Исламабад политически и материально поддерживал душманов, сражавшихся против советских войск в Афганской войне. С распадом СССР контакты возобновились. С 1996-го по 2004-й Россия поставила Пакистану около 70 вертолетов Ми-17, которые и сегодня составляют большинство транспортных машин армейской авиации страны. Кроме того, были единичные случаи продажи Исламабаду стрелкового оружия и пехотной экипировки.

"Отдельного упоминания заслуживает достаточно крупный контракт 2007 года на поставку авиационных двигателей РД-93, - рассказал РИА Новости главный редактор журнала "Экспорт вооружений" Андрей Фролов. - Эта силовая установка монтируется на истребители-бомбардировщики JF-17 Thunder совместной китайско-пакистанской разработки. Официально мы поставляли изделия Китаю, однако Пекин передавал их Исламабаду, где и проходила сборка этих машин по лицензии. Таким образом Москва обеспечила двигателями более сотни пакистанских самолетов".

Индийский аспект

Само собой, наметившиеся контакты сильно не понравились Индии, главному геополитическому сопернику Пакистана и одному из основных покупателей российской оборонной продукции. Реагируя на протесты Нью-Дели, премьер-министр России Владимир Путин в марте 2010-го публично заверил своего индийского коллегу Манмохана Сингха в том, что Москва учитывает озабоченность давнего партнера и не налаживает военно-техническое сотрудничество с Пакистаном. Однако Индия ведет себя все капризнее, требуя не просто продавать ей вооружения, но и делиться технической документацией, промышленными секретами. Последние шесть-семь лет Нью-Дели чуть ли не шантажирует своих торговых партнеров, выбивая более выгодные для себя условия и угрожая в случае отказа купить продукцию страны-конкурента. С этим столкнулась не только Москва, но и, например, Париж.

В 2014-м Россия и Пакистан возобновили военно-техническое сотрудничество, а в 2016-м провели первые в истории совместные учения "Дружба-2016". В прошлом году Москва поставила Исламабаду четыре ударных вертолета Ми-35 и два транспортных Ми-171. Немного, но эти контракты - пробный шар и демонстрация намерений долгосрочного сотрудничества. Пакистанская сторона уже проявила интерес к большим транспортным вертолетам Ми-26, артиллерийским системам, средствам ПВО, управляемым снарядам и многому другому. Само собой, не осталось без внимания и российское оружие, дебютировавшее в Сирии.

"Еще в 2016 году в Москве пакистанская делегация провела с российскими партнерами переговоры по поставкам многофункциональных истребителей Су-35, - рассказал РИА Новости Андрей Фролов. - О результатах официально не сообщалось, однако стороны назвали переговоры плодотворными. Кроме того, ходили слухи о намерениях Исламабада приобрести ударные вертолеты Ми-28. Вероятно, чтобы сравнить их с уже закупленными Ми-35. Спектр потенциальных контрактов довольно широкий и, думаю, не ограничится закупками авиационной техники. Мы в любом случае в выигрыше: вряд ли контакты с Пакистаном испортят наши отношения с Индией. Скорее, наоборот - Нью-Дели в вопросах военно-технического сотрудничества выберет более примирительный тон и пойдет на компромиссы по ряду вопросов".

Эмбарго США

Наращивание военно-технического сотрудничества между Москвой и Исламабадом неслучайно обсуждается именно сейчас. Четвертого января пресс-секретарь Госдепа США Хизер Науэрт сообщила на брифинге о решении Вашингтона приостановить военные поставки Пакистану. По ее словам, это связано с "недостаточными усилиями Исламабада по борьбе с движением "Талибан"* и террористической группировкой "Сеть Хаккани".

Напомним, ранее за прекращение военной помощи Пакистану открыто выступил президент США Дональд Трамп. Он подчеркнул, что Исламабад за последние 15 лет получил от Вашингтона более 33 миллиардов долларов. "Они принимали наших президентов за идиотов, предоставляя убежище террористам, за которыми мы охотились в Афганистане", - написал глава Белого дома в своем Twitter.

Эмбарго США может серьезно ударить по обороноспособности Пакистана. Если танки и истребители Исламабаду поставляет главным образом Китай, а стрелковое оружие приходит из европейских стран, то американские компании долгие годы прочно занимали на рынке Исламской Республики ниши ударных вертолетов, бронетранспортеров, ствольной артиллерии, транспортных самолетов и противотанковых ракет. Когда ко всей этой технике закончатся запчасти и боеприпасы, Пакистан рискует остаться с горой бесполезного небоеспособного "железа" и лишь печально наблюдать, как соседняя Индия продолжает наращивать военные мускулы.

* Запрещенная в России террористическая организация