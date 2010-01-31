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Количество призывников в ВДВ сократилось в два раза за четыре года

31.01.2018 РИА Новости 176 0
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Берет в руке десантника на празднике дня ВДВ. Архивное фото
Берет в руке десантника на празднике дня ВДВ. Архивное фото.
Источник: © РИА Новости / Дмитрий Степанов

МОСКВА, 29 янв - РИА Новости. Количество призывников, служащих в воздушно-десантных войсках (ВДВ), сократилось в два раза за последние четыре года, в связи с увеличением числа контрактников, сообщил департамент информации и массовых коммуникаций Минобороны РФ.

"За четырехлетний период призывных компаний количество граждан, необходимых ВДВ для похождения военной службы по призыву, сократилось в два раза. Конкурс же среди призывников, желающих служить в рядах ВДВ, многократно увеличился… Последний призыв в ВДВ стал в два раза меньше в связи с увеличением количества контрактников", - говорится в сообщении.

Как отмечается, ВДВ год от года становятся все более профессиональным родом войск. Корпус профессионалов-десантников, увеличиваясь с каждым годом, уменьшает в соединениях удельный вес военнослужащих, проходящих военную службу по призыву. К концу января текущего года для ВДВ очередная призывная компания завершилась принятием Военной присяги для около 5 000 военнослужащих, проходящих военную службу по призыву в десантных частях. Также в ВДВ уже есть соединения, в которые пришло около 100 призывников или вообще не распределялись.

Сообщается, что за время своей службы некоторые призывники решают остаться в рядах профессиональных военных и подписывают контракт. Это стало одной из немногих возможностей проходить службу в рядах ВДВ.

Добавляется, что с призывниками в первые месяцы их службы проводится комплекс занятий по воздушно-десантной подготовке. На них призывники совершают свои первые прыжки с парашютом. Последующие прыжки, в том числе - вслед за боевой техникой - они будут осуществлять со штатным оружием и снаряжением днем и ночью на ограниченные площадки приземления. За период службы военнослужащие по призыву успевают совершить до 10 прыжков с парашютом и поучаствовать в масштабных учениях.
29.01.2018
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