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Российские военные в Абхазии выполнили боевые стрельбы из танков Т-72Б3

31.01.2018 РИА Новости 174 0
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Танк Т-72Б3. Архивное фото
Танк Т-72Б3. Архивное фото.
Источник: © РИА Новости / Сергей Пивоваров

МОСКВА, 29 янв - РИА Новости. Танкисты российской военной базы Южного военного округа (ЮВО), расположенной в Абхазии, выполнили боевые стрельбы из современных танков Т-72Б3, сообщил начальник пресс-службы ЮВО полковник Вадим Астафьев.

"Танкисты российской военной базы Южного военного округа (ЮВО), расположенной в Абхазии, в рамках проверки боевой готовности подразделений, выполнили боевые стрельбы из современных танков Т-72Б3. Основной целью мероприятия боевой подготовки на удаленном полигоне Майкопский в Адыгее являлось закрепление навыков танковых экипажей по поддержке и сопровождению мотострелков в обороне и при наступлении", - сказал он.

Как отметил Астафьев, во время стрельб военнослужащие из орудий боевых машин с места и в движении поразили до 100 появляющихся и движущихся мишеней, а также около 20 воздушных целей из крупнокалиберных пулеметов "Корд", установленных на технике. При стрельбе в темное время суток экипажи бронемашин применяли штатные танковые приборы ночного видения с тепловизорами. Максимальная дальность до объектов огня составляла пять километров.

Астафьев сообщил, что в ходе стрельб механики-водители Т-72Б3 совершенствовали навыки по вождению танков по труднопроходимой местности с преодолением различных препятствий, таких как ограниченные проходы в минно-взрывных заграждениях, колейные мосты и овраги.

Всего в учениях участвовали 100 военнослужащих базы и до 30 единиц тяжелой боевой техники.
29.01.2018
Права на данный материал
принадлежат РИА Новости
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  • В новости упоминаются
Страны
Абхазия
Россия
Продукция
Корд
Т-72
Т-72Б
Компании
Минoбороны РФ
Проекты
Военные учения

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