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NASA опубликовало фотографии бури, бушующей в атмосфере Юпитера

31.01.2018 ТАСС 190 0
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Источник: © NASA/JPL-Caltech/SwRI/MSSS/Bjrn Jnsson

Интернет-портал Space.com сообщает, что снимок был сделан автоматической межпланетной станцией Juno 16 декабря 2017 года, во время последнего по времени сближения станции с планетой-гигантом

НЬЮ-ЙОРК, 30 января. /Корр. ТАСС Игорь Борисенко/. Фотографии мощнейшей бури, бушующей в атмосфере Юпитера, опубликовало Национальное управление по аэронавтике и исследованию космического пространства США (NASA).

Как сообщил в понедельник интернет-портал Space.com, снимок был сделан автоматической межпланетной станцией Juno 16 декабря прошлого года, во время последнего по времени сближения станции с планетой-гигантом. Juno обращается вокруг Юпитера по сильно вытянутой орбите и сближается с планетой через каждые 54,5 земных суток. Фотография была сделана в момент, когда станция находилась на расстоянии 8 тыс. 787 километров от облачного слоя Юпитера.

Станция, запущенная в августе 2011 года в рамках программы "Новые рубежи" (New Frontiers), достигла Юпитера 4 июля 2016 года, преодолев 2,8 млрд километров. Установленная на Juno аппаратура предназначена для изучения атмосферы Юпитера, а также гравитационных и магнитных полей, в частности, над полярными районами планеты. Ученые хотят проверить гипотезу о наличии у Юпитера твердого ядра и уверены, что в любом случае получат уникальные данные, которые помогут лучше понять процессы формирования планет Солнечной системы.

Juno - уже вторая автоматическая станция, изучающая Юпитер. С 1995 по 2003 год планету-гигант изучала станция "Галилей" (Galileo).
30.01.2018
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принадлежат ТАСС
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