Китай ввел в эксплуатацию свою первую орбитальную рентгеновскую обсерваторию Huiyan
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Источник: © Caltech/MIT/LIGO Laboratory
Сообщается, что спутник будет исследовать черные дыры, нейтронные звезды и другие космические явления
ПЕКИН, 30 января. /ТАСС/. Китайский спутник Huiyan официально введен в эксплуатацию и будет использоваться в качестве первой китайской рентгеновской обсерватории для исследования Вселенной. Об этом сообщило во вторник Государственное управление науки, технологий и промышленности для оборонных нужд КНР.
"Космический аппарат предназначен для исследования целого ряда космических явлений, в том числе черных дыр и пульсаров (нейтронных звезд)", - отмечается на сайте ведомства.
Huiyan был запущен 15 июня 2017 года с космодрома Цзюцюань (северо-западная провинция Ганьсу). За это время он успешно прошел орбитальные испытания и был признан пригодным для использования для реализации ряда ключевых научно-технических проектов стратегической значимости.
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30.01.2018
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