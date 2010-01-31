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Китай ввел в эксплуатацию свою первую орбитальную рентгеновскую обсерваторию Huiyan

31.01.2018 ТАСС 165 0
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Источник: © Caltech/MIT/LIGO Laboratory

Сообщается, что спутник будет исследовать черные дыры, нейтронные звезды и другие космические явления

ПЕКИН, 30 января. /ТАСС/. Китайский спутник Huiyan официально введен в эксплуатацию и будет использоваться в качестве первой китайской рентгеновской обсерватории для исследования Вселенной. Об этом сообщило во вторник Государственное управление науки, технологий и промышленности для оборонных нужд КНР.

"Космический аппарат предназначен для исследования целого ряда космических явлений, в том числе черных дыр и пульсаров (нейтронных звезд)", - отмечается на сайте ведомства.

Huiyan был запущен 15 июня 2017 года с космодрома Цзюцюань (северо-западная провинция Ганьсу). За это время он успешно прошел орбитальные испытания и был признан пригодным для использования для реализации ряда ключевых научно-технических проектов стратегической значимости.
30.01.2018
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принадлежат ТАСС
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Страны
Китай
Проекты
ОБСЕ

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