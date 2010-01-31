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ЦВО обзавелся "Фундаментом"

31.01.2018 ТАСС 82 0
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АСУ «Фундамент-МАЭ»
АСУ «Фундамент-МАЭ» на МАКС-2013.
Источник: bastion-opk.ru

Комплексы "Фундамент" предназначены для создания единой автоматизированной радиолокационной системы

ТАСС, 30 января. Радиотехнические войска Центрального военного округа (ЦВО) получили по гособоронзаказу семь комплексов средств автоматизации "Фундамент". Об этом во вторник сообщили в пресс-службе округа.

"Радиотехнические войска ЦВО в рамках гособоронзаказа получили на вооружение семь комплексов средств автоматизации "Фундамент". Новая техника поступит на вооружение полка, дислоцированного в Самарской области, и существенно повысит боевые возможности радиотехнических подразделений по контролю воздушного пространства в Поволжье", - отметили в пресс-службе.

Комплексы "Фундамент" предназначены для создания единой автоматизированной радиолокационной системы, они позволяют командным пунктам и пунктам управления частей и подразделений радиотехнических войск получать информацию о воздушной обстановке в автоматизированном режиме. В отличие от своих предшественников эти станции универсальны, так как сопрягаются с любыми радиолокационными станциями.
30.01.2018
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