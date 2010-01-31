Путин присвоил почетные наименования трем воинским формированиям
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Президент РФ Владимир Путин проводит совещание с постоянными членами Совета безопасности РФ. Архивное фото.
Источник: © РИА Новости / Михаил Климентьев
Почетные наименования присвоены 23-му истребительному авиационному полку, 810-й отдельной ордена Жукова бригаде морской пехоты и 277-му бомбардировочному авиационному полку
МОСКВА, 30 января. /ТАСС/. Президент России Владимир Путин присвоил почетные наименования 23-му истребительному авиационному полку, 810-й отдельной ордена Жукова бригаде морской пехоты и 277-му бомбардировочному авиационному полку. Соответствующие указы размещены на официальном портале правовой информации.
Теперь их названия выглядят следующим образом - 23-й истребительный авиационный Таллинский полк, 810-я отдельная гвардейская ордена Жукова бригада морской пехоты и 277-й бомбардировочный авиационный Млавский полк.
Уточняется, что все указы вступают в силу со дня подписания, то есть с 29 января 2018 года.
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30.01.2018
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