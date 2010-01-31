Комитет Госдумы обсудит с Минобороны возможные санкции США против партнеров ОПК РФ



Председатель комитета Госдумы РФ по обороне Владимир Шаманов.

Источник: © Анна Исакова/фотослужба Госдумы РФ/ТАСС Председатель комитета Госдумы РФ по обороне Владимир Шаманов.Источник: © Анна Исакова/фотослужба Госдумы РФ/ТАСС

Председатель комитета Владимир Шаманов отметил, что возможные ограничения со стороны Вашингтона говорят о боязни конкуренции

МОСКВА, 30 января. /ТАСС/. Комитет Госдумы по обороне обсудит с представителями Минобороны возможные санкции США против партнеров оборонно-промышленного комплекса РФ. Об этом во вторник заявил ТАСС председатель комитета Госдумы по обороне, бывший командующий ВДВ, Герой России Владимир Шаманов, комментируя соответствующие высказывания представителей Госдепартамента.

"Мы, безусловно, спланируем и послушаем на комитете позицию [представителей Минобороны]", - сказал парламентарий. "Одновременно наверняка она будет [вице-премьером, курирующим ОПК] Дмитрием Олеговичем Рогозиным рассмотрена на заседании Военно-промышленной комиссии", - полагает он. "Россия даст полноценный ответ, ни в коем случае мы не будем плестись в хвосте обстоятельств", - заверил Шаманов.

Председатель комитета Госдумы по обороне считает, что возможные санкции США против партнеров оборонно-промышленного комплекса РФ говорят о боязни конкуренции с российским оружием.

"Они просто боятся этой конкуренции, потому что эффективность российского оружия не на словах и не на бумаге, а на деле была доказана в Сирии. И они просто испугались, что их гнилые "Томагавки", половина из которых даже непонятно где оказалась, и другое устаревшее оружие не будет востребовано, а значит, их компании понесут большие убытки. Вот что за этим кроется", - сказал парламентарий.

Шаманов подтвердил, что возглавляемый им думский комитет будет "внимательно отслеживать ситуацию в этой сфере". "Речь идет о недобросовестной конкуренции, о которой так много говорят "ценители западных ценностей", - заметил он. - Сами при этом себе присвоили право диктовать условия, налицо двойные стандарты".

Как сообщил ранее корреспонденту ТАСС представитель Госдепа, "начиная с сегодняшнего дня Госдепартамент может начать введение санкций в рамках раздела 231 закона "О противодействии противникам Америки посредством санкций" (CAATSA) за значительные транзакции с российскими предприятиями военно-промышленного комплекса и разведслужбами". Он уточнил, что "если они будут введены, то они будут преимущественно касаться нероссийских организаций, вовлеченных в значительные транзакции с российскими предприятиями военно-промышленного комплекса и разведслужбами".