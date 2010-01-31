Военные планируют собрать 430 тонн металлолома на островах Врангеля и Большой Шантар



Сбор металлолома на острове Врангеля.

Источник: © РИА Новости / Рамиль Ситдиков Сбор металлолома на острове Врангеля.Источник: © РИА Новости / Рамиль Ситдиков

К работе экологические подразделения приступят летом

МОСКВА, 30 января. /ТАСС/. Сводные экологические подразделения Восточного военного округа (ВВО) в 2018 году намерены собрать на островах Врангеля и Большой Шантар более 430 тонн металлолома и металлических бочек с мусором и без. Об этом сообщает во вторник пресс-служба ВВО.

"В Восточном военном округе стартовали подготовительные мероприятия для организации работы сводных экологических подразделений, которые в текущем году продолжат работы на острове Врангеля и Большой Шантар, отряды будут сформированы до конца февраля текущего года. На острове Врангеля впервые работы будут производиться в районе бухты Сомнительная и бывшего аэродрома Звездный. Планируется собрать и вывезти судами сторонних организаций около 2,5 тысячи металлических бочек с различным мусором общей массой более 320 тонн. На острове Большой Шантар спланированы сбор и резка крупногабаритного металлолома, а также прессование порожней бочкотары общим весом более 110 тонн", - говорится в сообщении.

Также на острове Врангеля планируется спрессовать около 300 тонн пустых металлических бочек, которые вывезут в 2019 году, и рекультивировать около 5 га земли, очищенной от различного металлического и иного мусора. На Большом Шантаре специалисты экологического подразделения планируют демонтировать и ликвидировать около 20 разрушенных зданий и сооружений, очистить и рекультивировать 1,5 тысячи кв. м территории.

"На острове Врангеля специалисты сводного экологического подразделения приступят к выполнению задач в начале июня текущего года, на острове Большой Шантар начало работ спланировано в середине июля, подразделения на острове Врангеля завершат выполнение задач в конце октября, на острове Большой Шантар в конце сентября текущего года соответственно", - уточняет пресс-служба.

За сезон 2017 года экологический взвод ВВО собрал на острове Врангеля 600 тонн металлолома, в том числе около 9 тыс. старых бочек.