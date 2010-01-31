В Минобороны сокращение призыва в ВДВ объяснили ростом числа контрактников
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Военнослужащие на учениях ВДВ. Архивное фото.
Источник: © РИА Новости / Пресс-служба ВДВ/Игорь Руденко
В ведомстве также отметили, что за последние четыре года число необходимых для этого рода войск граждан сократилось в два раза
МОСКВА, 30 января. /ТАСС/. Значительно меньше новобранцев, чем еще несколько лет назад, пришли в результате завершившегося призыва в Воздушно-десантные войска (ВДВ). Это, как пояснили в Департаменте информации и массовых коммуникаций Минобороны России, связано с постоянным увеличением числа контрактников.
"Воздушно-десантные войска год от года становятся все более профессиональным родом войск. Корпус профессионалов, увеличиваясь с каждым годом, неумолимо уменьшает удельный вес проходящих службу по призыву. Так, к концу января текущего года для ВДВ очередная призывная компания завершилась принятием Военной присяги для около 5 тыс. военнослужащих. Уже есть соединения, куда пришло лишь около 100 призывников или их вообще не распределяли", - отметили в военном ведомстве.
В Минобороны пояснили, что за последние четыре года число граждан, необходимых ВДВ для службы по призыву, сократилось в два раза. Конкурс же среди призывников, желающих служить в ВДВ, многократно увеличился. Контингент контрактников пополняется, в том числе, и за счет военнослужащих-срочников: некоторые призывники решают остаться в рядах профессиональных военных и подписывают контракт.
За период своей службы военнослужащие по призыву успевают совершить до 10 прыжков с парашютом и поучаствовать в масштабных учениях, отметили в Минобороны.
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30.01.2018
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