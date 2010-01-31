Экипаж корабля "Адмирал Виноградов" отразил воздушную атаку условного противника



БПК Адмирал Виноградов. Архивное фото.

Источник: © РИА Новости / Виталий Аньков БПК Адмирал Виноградов. Архивное фото.Источник: © РИА Новости / Виталий Аньков

Роль условного противника выполнял экипаж противолодочного самолета Ил-38 морской авиации Тихоокеанского флота

ВЛАДИВОСТОК, 30 января. /ТАСС/. Экипаж большого противолодочного корабля (БПК) Тихоокеанского флота (ТОФ) "Адмирал Виноградов" в ходе учений в Японском море отразил воздушную атаку условного противника, сообщил во вторник официальный представитель ТОФ капитан 2 ранга Николай Воскресенский.

"В рамках отработки морских элементов курсовой задачи К-2 (действия одиночного корабля в море по предназначению) экипаж большого противолодочного корабля (БПК) Тихоокеанского флота "Адмирал Виноградов" провел ряд учений и тренировок в Японском море. В акватории залива Петра Великого тихоокеанцы провели учение по отражению атаки средств воздушного нападения "противника". Роль условного противника выполнял экипаж противолодочного самолета Ил-38 морской авиации Тихоокеанского флота. Также моряки провели тренировку по борьбе за живучесть корабля", - сказал Воскресенский.

Кроме того, экипаж провел учения по охране и обороне корабля при стоянке на незащищенном рейде, во время которого штатные расчеты по борьбе с подводными диверсионными силами и средствами провели гранатометания в месте стоянки корабля. Также "Адмирал Виноградов" принял на борт штатный вертолет Ка-27, и экипаж совместно с авиагруппой отработал управление кораблем во время полетов палубного вертолета. Для этого на ходу было проведено порядка пяти взлетов и посадок Ка-27 на палубу БПК.