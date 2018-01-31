Новые санкции США коснутся покупателей российского оружия



Здание Госдепартамента США в Вашингтоне. Архивное фото.

Источник: © AP Photo / Luis M. Alvarez Здание Госдепартамента США в Вашингтоне. Архивное фото.Источник: © AP Photo / Luis M. Alvarez

Новые антироссийские санкции США в случае введения могут затронуть компании вне России. Об этом заявила официальный представитель Госдепартамента Хизер Нойерт, передает Reuters.

Она уточнила, что под удар могут попасть компании, сотрудничающие с российским оборонно-промышленным комплексом.

По утверждению Нойерт, закон "О противодействии противникам Америки посредством санкций" заставил иностранные правительства отказаться от закупок у России военной техники на миллиарды долларов, поэтому введение персональных санкций может и не потребоваться.

Позднее в Госдепе пояснили агентству РИА Новости, что Вашингтон предупредил правительства и компании стран, которые ведут торговые операции с Россией, о возможности введения с 29 января против них американских санкций. Во внешнеполитическом ведомстве добавили, что детали на этот счет содержатся в засекреченном докладе, переданном Конгрессу.

27 октября 2017 года Госдеп опубликовал список организаций из России, ведение бизнеса с которыми для американских компаний будет грозить санкциями. В перечень вошли 39 предприятий, концернов и компаний, включая "Калашников", "Ростех", "Рособоронэкспорт", "Ижмаш", "Сухой", "МиГ", "Туполев","Алмаз-Антей", Уралвагонзавод и ряд иных.