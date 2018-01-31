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Новые санкции США коснутся покупателей российского оружия

31.01.2018 Lenta.ru 584 2
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Здание Госдепартамента США в Вашингтоне. Архивное фото
Здание Госдепартамента США в Вашингтоне. Архивное фото.
Источник: © AP Photo / Luis M. Alvarez

Новые антироссийские санкции США в случае введения могут затронуть компании вне России. Об этом заявила официальный представитель Госдепартамента Хизер Нойерт, передает Reuters.

Она уточнила, что под удар могут попасть компании, сотрудничающие с российским оборонно-промышленным комплексом.

По утверждению Нойерт, закон "О противодействии противникам Америки посредством санкций" заставил иностранные правительства отказаться от закупок у России военной техники на миллиарды долларов, поэтому введение персональных санкций может и не потребоваться.

Позднее в Госдепе пояснили агентству РИА Новости, что Вашингтон предупредил правительства и компании стран, которые ведут торговые операции с Россией, о возможности введения с 29 января против них американских санкций. Во внешнеполитическом ведомстве добавили, что детали на этот счет содержатся в засекреченном докладе, переданном Конгрессу.

27 октября 2017 года Госдеп опубликовал список организаций из России, ведение бизнеса с которыми для американских компаний будет грозить санкциями. В перечень вошли 39 предприятий, концернов и компаний, включая "Калашников", "Ростех", "Рособоронэкспорт", "Ижмаш", "Сухой", "МиГ", "Туполев","Алмаз-Антей", Уралвагонзавод и ряд иных.
30.01.2018
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  • В новости упоминаются
Страны
Россия
США
Компании
Алмаз-Антей
ИЖМАШ
Ростех
РОЭ
Сухой ПАО
Туполев
Уралвагонзавод

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  • Комментарии
Комментариев 2, отображено с 1 по 2
RU
ankh-andrej
1045
№1
31.01.2018 11:43
А Индии, Индии то коснуться? )))
0
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RU
А.С.Б.
2958
№2
31.01.2018 11:48
Турков, скорее всего, предупреждают...что покупка с-400 не по понятиям...
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