Новые санкции США коснутся покупателей российского оружия
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Здание Госдепартамента США в Вашингтоне. Архивное фото.
Источник: © AP Photo / Luis M. Alvarez
Новые антироссийские санкции США в случае введения могут затронуть компании вне России. Об этом заявила официальный представитель Госдепартамента Хизер Нойерт, передает Reuters.
Она уточнила, что под удар могут попасть компании, сотрудничающие с российским оборонно-промышленным комплексом.
По утверждению Нойерт, закон "О противодействии противникам Америки посредством санкций" заставил иностранные правительства отказаться от закупок у России военной техники на миллиарды долларов, поэтому введение персональных санкций может и не потребоваться.
Позднее в Госдепе пояснили агентству РИА Новости, что Вашингтон предупредил правительства и компании стран, которые ведут торговые операции с Россией, о возможности введения с 29 января против них американских санкций. Во внешнеполитическом ведомстве добавили, что детали на этот счет содержатся в засекреченном докладе, переданном Конгрессу.
27 октября 2017 года Госдеп опубликовал список организаций из России, ведение бизнеса с которыми для американских компаний будет грозить санкциями. В перечень вошли 39 предприятий, концернов и компаний, включая "Калашников", "Ростех", "Рособоронэкспорт", "Ижмаш", "Сухой", "МиГ", "Туполев","Алмаз-Антей", Уралвагонзавод и ряд иных.
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30.01.2018
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