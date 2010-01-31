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«Ратник» между финишем и стартом

31.01.2018 Красная звезда 327 0
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Прототип "Ратник"
Прототип перспективной боевой экипировки нового поколения типа "Ратник".
Источник: Ладислав Карпов/ТАСС

Тема создания комплекта боевой экипировки военнослужащего остаётся актуальной

25 января в Московском высшем общевойсковом командном орденов Ленина и Октябрьской Революции Краснознамённом училище прошёл координационный научный совет по проблемам развития боевой экипировки, который организовал Военно-научный комитет Сухопутных войск. В мероприятии приняли участие представители Минобороны, научно-исследовательских учреждений и предприятий оборонно-промышленного комплекса (ОПК) нашей страны.


ВЫСТАВКА ДЛЯ ДИАЛОГА

В рамках программы проведения координационного научного совета перед началом мероприятия прошла выставка, на которой был продемонстрирован комплект боевой экипировки военнослужащих (КБЭВ) «Ратник» в различных вариантах использования с учётом местности, климатических условий и времени года.

Представители промышленности в очередной раз получили возможность пообщаться с военнослужащими, участвовавшими в опытной войсковой эксплуатации боевой экипировки, а эксплуатанты смогли высказать свои предложения создателям элементов «Ратника».

Общение было плодотворным именно в том плане, что производители, представители заказчика и непосредственные потребители смогли, как говорится, вживую объяснить свои пожелания, требования и возможности на конкретных примерах.

При этом порой в ходе общения обнаруживались парадоксальные ситуации. Наиболее ярким примером служит обсуждение комплекта наколенников и налокотников. Участники диалога были единодушны, что в будущем хорошую перспективу имеет вариант изделия, у которого комплект вмонтирован в обмундирование.

Однако здесь у производителей есть вопросы в плане того, а кто, к примеру, будет оплачивать расходы на изготовление комплекта наколенников и налокотников, если в процессе эксплуатации по причине брака пришло в негодность обмундирование? Опять же что считать недостатком изделия? Например, на выставке КБЭВ «Ратник» демонстрировался с доработанным вариантом наколенников и налокотников. Теперь каждый из них имеет в верхней и нижней части по две ленты крепления на липучке. Доработка была выполнена в соответствии с предложениями нескольких подконтрольных групп, участвовавших в опытной эксплуатации. Вот только на выставке представители производителя с удивлением узнали, что контрольной группе в МосВОКУ по душе прежний вариант крепления, который, по их мнению, более простой, удобный и надёжный. Как говорится, сколько людей – столько мнений.

Несмотря на противоречивость различных мнений, такой формат общения представляет большой интерес в первую очередь для разработчиков в плане так называемой оценки со стороны. На выставке ряд компаний ОПК продемонстрировал модернизированные варианты и новые разработки элементов «Ратника», которые выполнены в рамках различных опытно-конструкторских работ для КБЭВ. Их представители очень внимательно выслушивали мнения участников мероприятия, а особенно высказывания о том, что необходимо изменить, улучшить, оптимизировать. Безусловно, что всё это станет для конструкторов поводом для критического взгляда на свои ноу-хау.

Большой интерес среди участников мероприятия вызвали очки, предназначенные для защиты глаз и части лица военнослужащего от осколков снарядов, мин, гранат, капель химически агрессивных жидкостей и масел, грубодисперсных аэрозолей, тепловых факторов, атмосферных воздействий и механических повреждений при ведении всех видов боевых действий и в ходе выполнения мероприятий повседневной деятельности.

Противоосколочные очки открытого типа обеспечивают защиту от осколков, которые имеют проникающую способность, эквивалентную стальному шарику массой 1,05 г, диаметром 6,35 мм при скорости 220 м/с.

Защитные линзы соответствуют первому классу оптики, а их поверхность имеет покрытие, снижающее запотевание очков и повышающее стойкость стекла к абразивному воздействию. В дополнение к белой линзе предусмотрена поставка в комплекте защитных линз – желтой и серой. Кроме того, дужки очков имеют узлы регулировки.

Как заявил заместитель генерального директора ЗАО «Научно-производственное предприятие КлАСС» Андрей Баулин, на сегодняшний день защитных очков открытого типа с такими характеристиками за рубежом не имеется.

При изготовлении этой новинки используется большей частью российское сырьё, но имеются отдельные компоненты зарубежного производства. В настоящее время прорабатываются мероприятия, связанные с вопросами по импортозамещению.

Не менее жаркие обсуждения шли вокруг автомата АК-200, ножа «Игуана», тепловизионных прицелов АО «Новосибирский приборостроительный завод» и других элементов боевой экипировки, представленных на выставке.


ОСНОВНЫЕ ИТОГИ

Под председательством члена коллегии Военно-промышленной комиссии России Олега Мартьянова на координационном научном совете подвели итоги трёхлетней работы по созданию КБЭВ и опытной эксплуатации, которая проводилась в частях Сухопутных войск, морской пехоты Военно-морского флота, Воздушно-десантных войск под контролем высших учебных и научно-исследовательских заведений Минобороны. Прошло обсуждение полученного опыта эксплуатации элементов «Ратника» с момента поступления их в войска.

Председатель Военно-научного комитета Сухопутных войск полковник Александр Романюта во вступительном слове отметил, что за прошедшие три года выполнен большой объём работы и в войска стала поступать экипировка, которая по сравнению с предыдущей в 1,2–1,4 раза увеличивает возможности военнослужащего.

Благодаря оперативно созданной и отработанной методике сбора информации из войск за три года комплект был доработан и свыше 100 предложений по его усовершенствованию получили практическую реализацию.

С большим вниманием собравшиеся выслушали обстоятельный доклад «Основные итоги подконтрольной войсковой эксплуатации КБЭВ «Ратник» второго поколения», с которым выступил начальник научно-исследовательского отдела научно-исследовательского центра Военного учебно-научного центра «Общевойсковая академия Вооружённых Сил Российской Федерации» полковник Алексей Плужников.

На основании директивы начальника Генерального штаба и указаний начальника Главного штаба Сухопутных войск только в организации подконтрольной эксплуатации КБЭВ участвовало 20 коллективов центральных научно-исследовательских институтов, высших военно-учебных заведений и различных отделов Минобороны.

В докладе были названы наиболее активные участники подконтрольной эксплуатации в войсках, и отдельной строкой прозвучали слова благодарности в их адрес.

Со стороны промышленности в реализации проекта активно участвовало более 20 предприятий, в том числе такие легендарные, как АО «ЦНИИТОЧМАШ», ОАО «Завод имени В.Я. Дегтярёва», АО «Концерн «Калашников», ПАО «Тульский оружейный завод», АО «Завод «Луч», ОАО «Центральный научно-исследовательский институт «ЦИКЛОН», АО «Казанский оптико-механический завод», ПАО «Ростовский оптико-механический завод».

Полковник Алексей Плужников отметил, что успешной работе способствовало периодическое проведение промежуточных итогов подконтрольной эксплуатации. Было проведено более 20 мероприятий, в числе которых пять заседаний межведомственной комиссии, пять координационных научных советов, три круглых стола, проведённых в рамках научно-деловой программы Международного военно-технического форума «Армия». С целью оказания методической помощи выполнялись командировки в места дислокации групп, участвующих в подконтрольной войсковой эксплуатации.


В войска поступает боевая экипировка, которая по сравнению с предыдущей в 1,2 – 1,4 раза увеличивает возможности военнослужащего


Рассказывая о проделанной работе, докладчик высказал мнение, что между представителями Минобороны и ОПК за прошедшие годы сложились хорошие деловые связи, которые способствовали успешному выполнению поставленной задачи и своевременному устранению выявленных огрехов.

В качестве наглядного примера о проделанной работе служит тот факт, что «Ратник» 2018 года с учётом всех доработок и усовершенствований примерно на 60 процентов отличается от комплекта БЭВ, закупленного в 2016 году.

На координационном научном совете было заявлено, что руководство Минобороны решило принять на вооружение как автоматы 6П67, 6П68, так и АК-12, АК-14. Изделия ОАО «Завод имени В.Я. Дегтярёва» имеют лучшие показатели при стрельбе из неустойчивого положения, они рекомендованы для различных спецподразделений. Продукция ОА «Концерн «Калашников» по критерию «простота – надёжность» больше подходит для общевойсковых частей и подразделений.

В дальнейшем на мероприятии с докладами выступили представители предприятий ОПК. Каждый из таких отчётов о проделанной работе был непродолжительным, но весьма насыщенным в информационном плане и заслуживает отдельного рассказа.

Здесь необходимо сделать отступление и пояснить одну важную особенность взаимодействия Минобороны и ОПК по данной теме во временном формате. Партнёрские отношения налажены таким образом, что в большинстве случаев устранение выявленного недостатка происходит буквально за месяц. И в целом за год с учётом выявленного недостатка проходит цикл от предварительных испытаний до новой опытно-войсковой эксплуатации, а в следующем году изделие идёт в серийное производство.

Однако столь оперативный режим работы стал медвежьей услугой в информационном плане. Нередки случаи, когда разработчики наблюдают информационное бурление про тот или иной «дефект» своей продукции. Раньше специалисты пытались объяснить так называемым диванным экспертам, что уже давным-давно выполнена необходимая доработка изделия и оно, пройдя всестороннюю проверку, поступает в войска. Теперь все подобные размышлизмы о «серьёзных недоработках» и «катастрофических недостатках» представители предприятий просто игнорируют.

Однако вернёмся к итогам координационного научного совета. Говоря о них, полковник Александр Романюта отметил, что Директива начальника Генерального штаба, регламентировавшая порядок выполнения опытновойсковой эксплуатации, выполнена с положительным результатом. Основная масса замечаний и предложений промышленностью учтена, изготовлены новые образцы, которые прошли повторную опытную эксплуатацию и рекомендованы к принятию на снабжение или вооружение.

– Переходим на стадию совершенствования, разработки КБЭВ «Ратник» третьего поколения и создания боевой экипировки для различных воинских специальностей, в частности, это касается ракетных войск и артиллерии, войск противовоздушной обороны, – сообщил председатель ВНК Сухопутных войск.


НА ПЕРСПЕКТИВУ

– Создание «Ратника» – своего рода революция для наших Вооружённых Сил, военнослужащие впервые получили полный комплект, а не разрозненные элементы, как это было раньше, – отметил Олег Мартьянов. – Проделанная за три года работа позволит в дальнейшем быстрее реализовывать решения по модернизации экипировки.

Вместе с тем член коллегии Военно-промышленной комиссии России обратил внимание собравшихся на то, что объём заказа на боевую экипировку имеет определённые границы. В рамках Государственной программы вооружения 2018–2027 гг. выделены необходимые финансовые средства на закупку КБЭВ «Ратник». При этом не останется без внимания критерий «цена – эффективность», который будет оцениваться с позиции качества поставляемой продукции.

– Одно дело создавать экипировку для спецподразделений, как элитных спортсменов международного класса, и совсем другое, когда мы говорим о массовом сегменте, – пояснил Мартьянов. – В нём «Ратник» должен быть не менее надёжным, но более доступным по цене.

По результатам состоявшейся дискуссии предприятиям ОПК рекомендовано разработать более подробные и понятные инструкции по эксплуатации их продукции, как вариант – с пояснительными рисунками. Порой даже военнослужащие с высшим образованием, как говорится, тонут в придуманных разработчиками терминах и абсолютно не продуманных, замысловатых инструкциях. А в итоге элемент КБЭВ используется не по назначению или не в полной мере.

В завершение статьи хочется в очередной раз отметить, что комплект БЭВ положительно зарекомендовал себя при использовании в боевых действиях на территории Сирийской Арабской Республики и от военных получил общую оценку «отлично». По ряду параметров российская разработка превзошла зарубежные аналоги.

Выступившие с докладами многие представители разработчиков особо отмечали, что на сегодняшний день к их продукции представители Минобороны замечаний не имеют, а все полученные предложения по улучшению уже выполнены. Вот только это не повод для самоуспокоения. В ходе обсуждений на координационном научном совете были выработаны предложения по дальнейшему совершенствованию и развитию комплекта БЭВ.

Руководство Минобороны согласно с такой позицией участников проекта «Ратник» и считает, что необходимо полностью устранить все «шероховатости» в КБЭВ «Ратник», двигаться дальше.

Начальник Генерального штаба Вооружённых Сил Российской Федерации – первый заместитель министра обороны РФ генерал армии Валерий Герасимов подписал документ о задачах по этой тематике на следующие три года с указанием воинских частей, привлекаемых для выполнения следующего этапа опытной войсковой эксплуатации. Военно-научный комитет Сухопутных войск на основании этого разработал техническое задание. Головным исполнителем назначен Военный учебно-научный центр Сухопутных войск «Общевойсковая академия Вооружённых Сил Российской Федерации». При этом существенно расширен круг соисполнителей. Представители предприятий ОПК и Минобороны уже получили новые технические задания по элементам КБЭВ нового поколения.


Юрий Авдеев
29.01.2018
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