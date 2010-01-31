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О некоторых авиационных новинках прошлого года

31.01.2018 bmpd.livejournal.com 468 0
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Ил-22ПП "Порубщик"
Первые три самолета-постановщика помех и попутной разведки Ил-22ПП "Порубщик" в ангаре ОАО "Экспериментальный машиностроительный завод им. В.М. Мясищева", Жуковский, октябрь 2016 года. На переднем плане находится опытный образец самолета.
Источник: bmpd

В октябрьском номере журнала "Air International" опубликован материал "Summer in Kubinka", в котором приводится ряд интересных подробностей, связанных с авиационной техникой, представленной на прошедшем в августе 2017 года Третьем Международном военно-техническом форуме "Армия-2017". Наш блог приводит ее в сокращенном варианте.

Отмечается, что на открытой части форума в парке "Патриот" были выставлены вертолеты Ка-52К, Ми-28Н, Ми-35М, а также БЛА. Возможно, самым интересным экспонатом был постановщик помех Су-24МП. Кроме того, были выставлены истребители от Миг-17 до МиГ-31, и от Су-9 до Су-27. В павильонах было выставлено авиационное вооружение. В статье отмечается, что корабельный истребитель МиГ-29КР впервые был замечен не с обычным гаком, а тормозным парашютом. Российские палубные самолеты больше времени проводят на сухопутных базах, чем на палубе авианосца, поэтому такая модификация имеет смысл. Естественно, что при эксплуатации с авианосца гак снова устанавливается на самолет.

Первые три самолета-постановщика помех и попутной разведки Ил-22ПП "Порубщик" в ангаре ОАО "Экспериментальный машиностроительный завод им. В.М. Мясищева", Жуковский, октябрь 2016 года. На переднем плане находится опытный образец самолета Ил-22П (регистрационный номер RA-75903, серийный номер 0393610235), сданный Министерству обороны России (с) ПАО "Объединенная авиастроительная корпорация"

Кроме того, впервые был показан самолет-постановщик помех и попутной разведки Ил-22ПП, конвертированный из Ил-22, который является пунктом управления и ретранслятором, созданным на базе пассажирского самолета Ил-18Д. Ил-22 был разработан Экспериментальным машиностроительным заводом (ЗМЗ) им. Мясищева в Жуковском, которое отвечает за доработку самолетов в вариант Ил-22ПП.

Ил-22ПП предназначен для выявления и подавления электронных систем, включая РЛС систем ПВО, каналы управления ракетами, тактические системы обмена данными т.д. Отличием самолета являются четыре бульбообразных обтекателя, симметрично расположенных с обеих сторон фюзеляжа, под ними находятся антенны системы РЭБ Л-415 производства АО "КНИРТИ". На киле самолета установлена яйцеобразная антенна, другая антенна сигарообразной формы с воздухозаборником находится на нижней части фюзеляжа в середине машины. Под фюзеляжем находится блок устройств выбора пассивных помех УВ-26М на 32 26-мм патрона для самообороны. Еще два блока на 14 50-мм патронов расположены также в нижней задней части фюзеляжа.

ЭМЗ получил контракт Министерства обороны России на разработку Ил-22ПП по теме "Порубщик" 8 ноября 2009 года. Летные испытания прототипа с регистрацией RA-75903 начались в конце 2011 года и завершились в 2015 году. После изготовления прототипа ЭМЗ получил контракт по конвертации двух оставшихся самолетов, и первый из них с регистрацией RA-90786 совершил первый полет после доработок в конце 2015 года и был передан заказчику 26 октября 2016 г. Второй летный экземпляр - RA-95673 совершил первый полет в начале 2017 года. Планами предусматривалось переоборудование третьего самолета в 2016-2017 годах, но о начале подобных работ информация отсутствует.

В павильоне парка Патриот были также выставлены изделия курского АО "Авиаавтоматика", причем впервые. Речь идет о трех видах малых управляемых авиационных бомб для применения с БЛА - одна калибром 25 кг и две по 50 кг. Официально речи о наличии на них боевой части не шло. Три выставленные бомбы имели одинаковые прямоугольные корпуса, но разную длину. Были представлены различные варианты оперения и носовой части. Работы по бомбе калибра 25 кг продвинулись больше всего, и уже имели место испытательные сбросы с БЛА "Орион" производства компании "Кронштадт". Бомба имеет системы инерциального наведения с GPS. Бомбы калибром 50 кг были представлены в двух вариантах - с крестообразным оперением у одной и складывающимся оперением у другой. Вторая бомба демонстрировалась с телевизионной и лазерной ГСН.

Другим дебютантом форума ста модернизированный вертолет Ка-27М (бортовой номер "31" с регистрацией RF-19188). Авионика вертолета полностью обновлена и включает в себя радиолокационную командно-тактическую систему "Бумеранг", чьей интеграцией занималась компания "Фазотрон-НИИР", созданной вокруг обзорной РЛС FHA (она же "Альба", она же "Копье-А"), совершенной новой радиогидроакустической аппаратурой "Кемь" с гидроакустическими буями РГБ-16МК, модернизированной опускаемой ГАС "Рось-ВМ", магнитомером ММС-27, новой системой обмена данными и тактическим планшетом штурмана. Навигационное и радиооборудование также было заменено на новую спутниковую систему посадки на корабль ССП-В-27М, а также радиостанцию С-403-1. Ка-27М может быть оснащен любыми системами вооружений, включая новую авиационную противолодочную реактивную торпеду АПР-3М, электрическую торпеду УМГТ-1М, а также глубинную бомбу "Загон-2" и противокорабельную ракету Х-35.

Испытания "Бумеранга" начались на прототипе Ка-27М с номером "0909" еще в 2004 году. В 2012 году второй прототип Ка-27М с бортовым номером "48" присоединился к программе испытаний. Первые серийные Ка-27М были сданы заказчику в 2016 году.

Российской Государственной программой вооружения предусмотрена модернизация 46 вертолетов Ка-27 в вариант Ка-27М. Фактически, речь идет о практически всех Ка-27, которые останутся в боевом составе после 2020 года. Однако только два контракта на модернизацию общим число 22 машины (восемь плюс 14) были подписаны. Текущий контракт на модернизацию Ка-27 должен быть выполнен до конца 2018 года.

29 июля 2016 года Индия заключила контракт на ремонт и модернизацию десяти вертолетов Ка-28 в вариант Ка-28М, причем стоимость работ составит 30 млн долл. за вертолет. Первые вертолеты должны быть прибыть из Индии до конца 2017 года. Контракт должен быть завершен в 2019 году.
30.01.2018
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