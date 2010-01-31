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Планы деятельности Комсомольского-на-Амуре авиационного завода на 2018 год

31.01.2018 bmpd.livejournal.com 307 0
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Модернизированный истребитель Су-27СМ(3)
Один из еще двух модернизированных истребителей Су-27СМ(3) ВКС России (бортовой номер "72 красный") при совершении промежуточной посадки в Толмачево (Новосибирск) во время перегона из Комсомольска-на-Амуре в Крымск, 12.01.2018.
Источник: Андрей Нейман / russianplanes.net

Как сообщило информационное агентство "Хабаровский край сегодня", 29 января 2018 года в Хабаровске на коллегии при министерстве промышленности и транспорта заместитель директора по развитию и региональной политике филиала ПАО "Компания "Сухой" "КнААЗ им. Ю.А. Гагарина" Сергей Бочаров рассказал о достигнутых в 2017 году итогах работы и планах предприятия на 2018 год.

Как сообщает ИА "Хабаровский край сегодня", с января по декабрь прошедшего года ВКС России получили десять Су-35 и четыре Су-27СМ, прошедших модернизацию.

- В этом году продолжится выполнение государственного оборонного заказа и обеспечение техникой российских ВКС, - отметил Сергей Бочаров. - В наступившем году мы должны поставить в Минобороны десять Су-35 и шесть модернизированных Су-27СМ. По программе ПАК ФА в 2017 году мы завершили изготовление лётных образцов Т-50 второго этапа, переданы заказчику на испытание три машины, ведётся подготовка к производству установочной партии. Программа является для нас крайне важной и перспективной.

Кроме того, в 2017 году в Комсомольске-на-Амуре изготовлены и переданы КНР десять Су-35. В 2018 году соседняя страна должна получить завершающую контракт партию из десяти таких же машин. "Рособоронэкспорт" вместе с компанией "Сухой" и "ОАК" продолжают работать с заказчиками, и по мнению Сергея Бочарова, КнААЗ в ближайшее время получит ещё один крупный иностранный контракт.

- В 2017 году изготовлено 30 самолёто-комплектов "Сухой Суперджет 100", в 2018 году запланирован выпуск такой же партии, - подчеркнул Сергей Бочаров. - Показатель валового производства в 2017 году составил 60,3 млрд рублей, из которых подавляющее большинство это доля военной авиационной техники. На предприятии проведена глубокая реконструкция и модернизация, в настоящее время КнААЗ прорабатывает с ОАК вопрос о дозагрузке механообрабатывающего производства по программам МС-21, Ту-160 и Ту-214.
30.01.2018
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принадлежат bmpd.livejournal.com
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Страны
Китай
Россия
Продукция
ПАК ФА
Су-27
Су-35
СуперДжет-100
Ту-160
Ту-214
Компании
КнААЗ Гагарина
ОАК
РОЭ
Сухой ПАО
Проекты
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