Американский патрульный корабль Sherman будет передан Вьетнаму

Как сообщил веб-ресурс navaltoday.com , американский большой патрульный корабль WHEC 720 Sherman (типа Hamilton), планируемый к выводу 29 марта 2018 года из состава Береговой охраны США, будет в порядке военной помощи передан Вьетнаму, став вторым кораблем этого типа в составе вьетнамской береговой охраны.

Большой патрульный корабль WHEC 720 Sherman (типа Hamilton) Береговой охраны США, планируемый к передаче береговой охране Вьетнама. 12.02.2017 (с) Береговая охрана США

Напомним, что ранее 26 мая 2017 года береговой охране Вьетнама был передан выведенный из состава Береговой охраны США однотипный патрульный корабль WHEC 722 Morgenthau, получивший вьетнамское обозначение CSB 8020 и прибывший во Вьетнам в декабре. Сообщалось, что всего Вьетнаму планировалось передать американской стороной три корабля типа Hamilton. Передача кораблей Вьетнаму осуществляется в рамках американской программы реализации зарубежным странам излишков военного имущества Excess Defense Articles (EDA).

Патрульный корабль Sherman 23 января 2018 года вернулся в Гонолулу (Гавайские острова) после своего последнего 76-дневного патрулирования в зоне Берингова пролива. Sherman был введен в строй в сентябре 1968 года (таким образом его срок службы составляет почти 50 лет), и, по иронии судьбы, подобно Morgenthau, в свое время принял активное участие в боевых действиях во Вьетнамской войне, привлекаясь в 1970 году к блокированию побережья Южного Вьетнама с целью недопущения переброски туда плавсредствами людей, оружия и снабжения из Северного Вьетнама. За 10 месяцев вьетнамского развертывания Sherman совершил 154 обстрела побережья, а в ночь на 21 ноября 1970 года артиллерийским огнем потопил северовьетнамский вооруженный траулер SL-3 с грузом боеприпасов.

WHEC 720 Sherman является одним из 12 больших патрульных кораблей береговой охраны США типа Hamilton, введенных в строй с 1967 по 1972 годы, и до начала вступления в состав береговой охраны США с 2008 года новых патрульных кораблей типа Legend бывших самыми крупными патрульными кораблями в ее составе (полное водоизмещение 3250 тонн, длина 115 м).

С 2011 года корабли типа Hamilton выводятся из состава береговой охраны США и реализуются иностранным флотам. К настоящему времени списано восемь кораблей типа Hamilton, из которых три были переданы ВМС Филиппин (WHEC 715 Hamilton, WHEC 716 Dallas и WHEC 719 Boutwell), два - ВМС Нигерии (WHEC 718 Chase и WHEC 721 Gallatin), два - ВМС Бангладеш (WHEC 723 Rush и WHEC 725 Jarvis), и один (WHEC 722 Morgenthau) - береговой охране Вьетнамау. Передача самих кораблей производится на безвозмездной основе, но страна-получатель должна оплатить ремонт и необходимые доработки кораблей, а также подготовку их экипажей в США (в частности, Филиппины, за полученный в 2016 году Boutwell суммарно заплатили 16 млн долл).

22 мая 2017 года береговой охране Вьетнама были также переданы американцами шесть новых малых 15-метровых скоростных сторожевых катеров типа Metal Shark 45 Defiant (бортовые номера с СSB 701 по CSB 706), построенных американской компанией Metal Shark в Луизиане на средства (18 млн долл), выделенные министерством обороны США по программе военной помощи Вьетнаму по соглашению 2015 года.