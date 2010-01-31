Бенгальский тигр – друг китайского дракона



Военнослужащие ВС Бангладеш.

Источник: abnews24.com Военнослужащие ВС Бангладеш.Источник: abnews24.com

Армия Бангладеш активно задействована только в миссиях ООН

Республика Бангладеш (бывший Восточный Пакистан) появилась в декабре 1971 года как итог индо-пакистанской войны. Дели одержал тогда полную победу. А главная цель противоборства состояла в окончательном расколе противника № 1, то есть в создании Бангладеш.

Однако в настоящее время Дакка вышла из-под контроля Дели и перебралась под крыло Пекина, став частью его плана по стратегическому окружению Индии. Соответственно большая часть боевой техники ВС Бангладеш китайского производства. Некоторое количество ВВТ приобретается в Республике Корея, США, Великобритании, России, Турции. Страна отличается крайней перенаселенностью и бедностью, но в развитие ВС вкладывает значительные средства.

“Из-за беженцев существует угроза конфликта с соседней Мьянмой”

Сухопутные войска включают девять пехотных дивизий – 9, 10, 11, 17, 19, 24, 33, 55, 66-ю. Кроме того, имеется 46-я пехотная, 6-я ПВО, 14-я инженерная, 86-я связи бригады, полк армейской авиации.

Танковый парк состоит из машин китайского производства: 44 наиболее современных МВТ-2000 (экспортный вариант Туре 96), 255 Туре 59G (модернизированная копия Т-54), до 169 Туре 69-II (дальнейшая модернизация того же Т-54). По количеству БТР-80 страна занимает второе место после России – 635 единиц (в том числе 80 БТР-80А). Имеются советские МТЛБ (134) и БТР-70 (58), а также египетские машины "Фахд" (60), китайские YW-531 (50), турецкие "Кобра" (44), сербские BOV М11 (8). Плюс 44 тяжелых БТР на шасси танков – 30 российских БТР-Т/Т-54, 14 китайских Туре 62, обе модификации эксплуатируются только в Бангладеш. БТР-70, МТЛБ и "Фахд" используются исключительно в операциях ООН за рубежом.

Артиллерия включает 52 САУ (22 китайских Туре 62 на шасси одноименного легкого танка и 30 сербских "Нора"), 319 буксируемых орудий (115 итальянских М-56 и 50 американских М101А1, остальные – китайские: 62 Туре 54-1, скопированных с наших М-30, 20 Туре 83, 54 Туре 96, реплика Д-30, 18 Туре 59-1), 522 миномета (американские М-29А1, французские МО-120, югославские UBM-52, но по большей части опять же китайские), 18 РСЗО WS-22. ПТРК: 114 современных китайских HJ-8 и 120 новейших российских "Метис-М". Войсковая ПВО полностью китайского производства. Есть 8 достаточно современных ЗРК FM-90, 21 старый ПЗРК HN-5A (копия "Стрелы-2") и 250 новейших QW-2, 166 зенитных орудий. Армейская авиация включает 5 американских легких транспортных самолетов (4 "Цессна-152", 1 "Цессна-208") и 6 вертолетов (по 2 американских "Белл-206L" и "Белл-407", 2 французских AS365N).

ВВС Бангладеш дислоцированы на 4 ВВБ. На двух ВВБ в районе Дакки находятся все боевые самолеты в составе 4 эскадрилий: 5-й (J-6, J-7), 8-й (МиГ-29), 21-й (Q-5), 35-й (J-7). Здесь же две вертолетные эскадрильи: 9-я ("Белл-212"), 31-я (Ми-17). На ВВБ в Джессоре размещены три учебные эскадрильи: 11-я (CJ-6), 15-я (Т-37В, СМ-170), 18-я (Белл-206). На ВВБ в Читтагонге дислоцированы 25-я учебно-боевых самолетов (JJ-6, L-39), 3-я транспортная и 1-я вертолетная (Ми-17) эскадрильи. Наиболее современные из боевых самолетов 8 российских МиГ-29 (из них 2 учебно-боевых МиГ-29УБ). Но основным истребителем ВВС Бангладеш является китайский J-7, созданный на основе МиГ-21. Сейчас их насчитывается до 57 (до 13 старых MB, 12 новых BG, 12 еще более новых BGI, а также до 20 учебно-боевых – до 12 JJ-7, 4 JJ-7BG, 4 JJ-7BGI). Имеется 7 транспортников (3 советских Ан-32, 4 американских С-130В) и порядка 70 учебных самолетов (до 7 чехословацких L-39ZA, китайские CJ-6А, К-8W и JJ-6, 13 новейших российских Як-130). Многоцелевые и транспортные вертолеты: 4 "Белл-206L" и до 15 "Белл-212", не менее 40 российских Ми-17 и до 9 Ми-8, 2 итальянских AW139.

ВМС Бангладеш имеют в составе 2 китайские ПЛ проекта 035G. Основу надводных сил составляют фрегаты. Этот класс представлен 6 кораблями: "Бангабандху" (южнокорейской постройки типа "Улсан"), "Осман" (китайский проект 053Н1), 2 "Абу Бакр" (китайские проекта 053Н2), 2 "Сомудро" (американские корабли береговой охраны типа "Гамильтон", оснащенные китайскими ПКР С-802). Кроме того, один старый английский фрегат проекта 061 используется как учебный. Известно о 6 корветах: 2 "Биджой" (английские "Кастл") и 2 "Дурджой" (новейшие, китайской постройки), все они вооружены китайскими ПКР С-704, а также 2 "Шадхинота" (китайские проекта 056, возможно, будут построены еще 2). 15 патрульных кораблей: 5 "Падма", 1 "Мадхумати" (корейский "Си Дрэгон"), 5 "Капатахайя" (английские "Айленд"), 4 "Саед Назрул" (итальянские "Минерва"). Есть 4 ракетных катерa китайской постройки, впрочем, устаревшие (проекта 021 "Хуанфэн"). Кроме того, имеется 4 китайских торпедных катера на подводных крыльях типа "Хучуань". Много сторожевых катеров разных типов: 2 "Мегхна", 1 "Нирбхой" (китайский проект 037 "Хайнань"), 4 "Титаш" (корейские "Си Долфин"), 2 "Акшай", 4 "Шахид" (еще 4 в отстое) и 1 "Баркат" (китайские проекта 062 "Шанхай"), 1 "Салам" (ракетный катер "Хуанфэн" без ПКР), 1 "Бишкали", 2 "Карнафули" (югославские "Кральевица"), 6 "Пабна". В составе ВМС насчитывается 5 тральщиков: 1 "Сагар" (китайские проекта 010), 4 типа "Шапла" (английские типа "Ривер") и 15 десантных катеров (из них 5 китайских типа "Ючин"). Морская авиация включает 2 немецких патрульных самолета Do-228 и 2 итальянских вертолета AW109E.

Иностранных войск на территории страны нет, при этом ее ВС очень широко используются в операциях ООН по всему миру.

В целом ВС Бангладеш имеют значительный боевой потенциал, хотя, разумеется, он несопоставим с индийским ("В здоровом Дели – здоровый дух"). При этом из-за проблемы беженцев-рохинджа в последнее время существует угроза конфликта с соседней Мьянмой, чья военная мощь ("Флот для борьбы с партизанами") примерно такая же. Впрочем, воевать между собой этим странам крайне сложно по причинам географическим (очень короткая общая граница) и бессмысленно – по военно-политическим. В частности, Бангладеш при катастрофической перенаселенности страны гораздо выгоднее представить себя жертвой наплыва беженцев и получить под это хоть какую-то помощь со стороны "мирового сообщества", нежели устраивать бойню с соседями.

Александр Храмчихин, заместитель директора Института политического и военного анализа

Опубликовано в газете "Военно-промышленный курьер" в выпуске № 4 (717) за 30 января 2018 года