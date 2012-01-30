Украина нашла замену для СВД



Самозарядная полуавтоматическая снайперская винтовка UR-10.

Источник: mil.gov.ua Самозарядная полуавтоматическая снайперская винтовка UR-10.Источник: mil.gov.ua

Вооружённые силы Украины получат новые снайперские винтовки. Вчера, 28 января, официальная газета Минобороны Украины "Народна Армія" сообщила о том, что на вооружение украинской армии приняты винтовки UR-10.

"Сегодня Вооружённые силы Украины преимущественно оснащены СВД-7,62 мм, которая эффективно работает на расстоянии до 800 м. Впрочем, многие считают эту снайперскую винтовку морально и физически устаревшей, поэтому ей на замену и предложена отечественная винтовка UR-10", — сообщили в пресс-службе Минобороны Украины.

Самозарядная полуавтоматическая снайперская винтовка UR-10 калибра 7,62 мм создана на базе американской AR-10. "Особенностью конструкции украинской "снайперки" является монолитное соединение рукоятки взведения с затворной рамой. Это позволяет как вытянуть застрявший патрон, так и осуществить ручную досылку", — сообщает пресс-служба Минобороны Украины.

UR-10 оснащается хромированным стволом с ресурсом до 7000 выстрелов. Заявленная дальность прицельной стрельбы составляет 1200 м, скорострельность — 21 выстрел в минуту. Длина винтовки составляет от 103 до 124 см (в зависимости от положения телескопического приклада), масса — порядка 5 кг. В Минобороны не указывают, кто является производителем UR-10, при этом ранее компания Zbroyar заявляла о готовности поставлять украинской армии свои винтовки Z-10.

Винтовки Z-10. Источник: delo.ua

В прошлом году украинская армия начала тестирование автоматов WAC-47, которые являются "клонами" американских штурмовых винтовок M4/M16. В перспективе новая модель должна заменить в ВСУ советский автомат АК.