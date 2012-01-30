Американцы будут стрелять из пушек по ракетам
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Снаряд HVP (Hyper Velocity Projectile).
Источник: navy.mil
Американская армия ищет недорогую замену ракетам-перехватчикам. Вчера, 28 января, портал breakingdefense.com сообщил о том, что Управление стратегических возможностей Пентагона работает над созданием артиллерийской системы противоракетной обороны.
По словам руководителя программы разработки артиллерийской противоракетной системы Винсента Сабио, тестирование "арт-ПВО" должно состояться уже в этом году. В американском военном ведомстве считают, что артиллерия в качестве ПВО будет существенно дешевле традиционных ракетных систем.
В Минобороны США указывают, что стоимость организации полной круговой противоракетной обороны Соединённых Штатов комплексами Patriot, THAAD и GBI будет "крайне велика". Кроме того, расположение таких ракетных систем легко вычислить. Ещё одна проблема ракетных установок — ограниченное число боеприпасов. По словам Сабио, враг может с высокой точностью определить количество перехватчиков в американских комплексах и атаковать их бо?льшим числом ракет.
|Гаубица M777ER.
|Источник: marines.mil
Одним из решений проблемы может стать адаптация существующих артиллерийских систем калибра 155 мм (гаубицы M777 и M198, САУ M109, а также корабельные артсистемы) под снаряд HVP (Hyper Velocity Projectile). Этот боеприпас изначально разрабатывался для рельсотронов, но после прекращения финансирования их разработки военные ищут снаряду новое применение.
После некоторой адаптации (в том числе увеличения длины ствола) существующие артустановки смогут стрелять по воздушным целям корректируемыми боеприпасами HVP. При этом стоимость такого выстрела составит порядка $85 000, тогда как ракета-перехватчик системы Patriot обходится американскому военному бюджету в $3 млн.
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29.01.2018
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