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Минобороны Пакистана заявило о возможной закупке российских вооружений

30.01.2018 Военное обозрение 454 0
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Исламабад углубляет отношения с Москвой и Пекином и может обратиться к ним за новыми военными поставками после того, как США решили приостановить оказание исламской республике помощи в сфере безопасности, передает ТАСС заявление министра обороны Пакистана Хурама Хана.

https://www.geopolitica.ru

По словам министра, правительство сейчас занимается "региональной перекалибровкой внешней политики и безопасности". Он также отметил, что Пакистан обратится к России, Китаю, а также к Европе за новыми военными поставками, поскольку "США предпочли критику вместо сотрудничества".

За последние три года мы уже купили несколько российских вертолетов. Это то, что мы называем региональным переориентированием (в сфере) внешней политики и безопасности Пакистана. Это (происходит) из-за неудачного выбора, который Соединенные Штаты продолжают делать,

сказал он в интервью газете Financial Times.

Между тем расширяющиеся отношения Исламабада с Пекином также вызывают обеспокоенность в Вашингтоне. Так, "Китай планирует потратить $55 млрд на инфраструктурные проекты в Пакистане, кроме этого, Пакистан является крупнейшим покупателем китайского оружия: за 2016 год, к примеру, Китай поставил в Пакистан вооружений на $640 млн, а США – лишь на $37 млн", отмечается в материале.

Газета добавляет, что основу пакистанских ВВС в настоящее время составляют истребители F-16, произведенные американской компанией Lockheed Martin, тем не менее, Исламабад не получал запасные части из США уже в течение нескольких лет.

Напомним, ранее Госдеп заявил о решении приостановить оказание Пакистану помощи в сфере безопасности до тех пор, пока власти страны не предпримут "решительных действий против террористических группировок", включая движение "Талибан" (запрещено в РФ) и "Сеть Хаккани".

Как недавно заявил Дональд Трамп, США в течение последних 15 лет напрасно предоставили Пакистану свыше $33 млрд в качестве финансовой помощи.
29.01.2018
Права на данный материал
принадлежат Военное обозрение
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  • В новости упоминаются
Страны
Китай
Пакистан
Россия
США
Продукция
F-16
Компании
Lockheed-Martin
Персоны
Трамп Дональд

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